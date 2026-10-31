七家新加坡注册的公司表态，愿意委任并配合审查员展开评估工作，以查明是否涉及印度尼西亚跨境烟霾事件。

国家环境局星期六（10月31日）发文告说，环境局已与其中五家公司的代表会面，包括丰益国际（Wilmar International）、金光农业资源（Golden Agri-Resources）、亚洲纸浆纸品公司（Asia Pulp & Paper）、亚洲纸浆纸品公司（中国），以及印多福农业资源（Indofood Agri Resources）。所有五家公司都同意聘请审查员并配合评估工作。

环境局也将与已表示愿意主动委任审查员的肯卡纳农业（Kencana Agri）会面。

益资源（First Resources）星期五（30日）闭市后透露，确认将按照环境局的指示，自愿并自行承担费用，聘请政府评估专家组中的调查机构及律师事务所，调查集团是否参与或与导致跨境烟霾的印尼境内火灾事件有关联。

国家环境局在文告中说，当局期待收到益资源参与评估程序的书面确认。

我国政府在星期三（28日）就火灾与烟霾事宜召见10家接获法定通知、被指可能涉及本次烟霾的本地注册企业高管。

领导国内危机部长委员会的尚穆根会后接受媒体访问时说：“我们告知这些企业，这次的审查不是为了找代罪羔羊。政府会秉公处理，我们必须确保在新加坡营业的公司，开展业务的方式不会影响新加坡或本区域。”

永续发展与环境部也将在来临国会提呈《跨境烟霾污染法令》修正案，赋予这套审查机制法律效力。一旦通过，环境局有权向任何涉嫌引发火患，或与火患有关的实体正式发出指令，以及要求他们委任审查员；不遵从指令属违法行为。