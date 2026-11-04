新加坡人力部兼能源、贸易及工业部政务部长符策翔在亚太经济合作组织（APEC）部长级会议上，呼吁各经济体加强贸易数码化合作，并以负责任的方式运用人工智能（AI），为企业开拓新机遇，推动可持续增长。

根据新加坡能源贸工部文告，符策翔与国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉星期二（11月3日）出席第37届APEC部长级会议。这场视讯会议由中国外交部长王毅和商务部长王文涛共同主持，21个APEC经济体均派代表出席。

围绕“建设亚太共同体，促进共同繁荣”的主题，与会部长就如何在地缘政治变局和科技变革中加强经济合作交换意见，包括打造开放、可预期的贸易与投资环境。他们也承诺共同营造有利于创新的环境，并同意深化经济一体化，以应对全球环境变化，促进有韧性的经济增长。

符策翔在会上指出，保持各经济体开放与互联互通，对维持经济增长和韧性至关重要。他重申，新加坡致力于维护以世界贸易组织（WTO）为核心、以规则为基础的多边贸易体系，并支持通过开放、包容的诸边倡议（plurilateral initiatives）等方式推进改革，强化这一体系。

呼应中国确定的2026年APEC“开放、创新、合作”三大优先领域，符策翔呼吁加强贸易数码化合作，尤其是通过APEC无纸化贸易卓越中心（APEC Centre of Excellence for Paperless Trade，简称ACCEPT）推进合作。

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这项倡议由新加坡、澳大利亚及其他APEC经济体，以及新加坡工商联合总会共同推动，旨在弥补跨境互操作性方面的不足。

符策翔也提出，应以负责任的方式运用人工智能（AI），开拓新的增长机遇，并深化基础设施、制度和人员层面的互联互通，加强区域经济一体化。

他说：“我们必须保持各经济体开放与互联互通，为企业创造新机遇，并抵御外部冲击。新加坡已做好准备，继续与各方通力合作，在现有倡议的基础上进一步推动和深化经济一体化，帮助企业把握新机遇，推动可持续增长。”