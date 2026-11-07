喜欢打匹克球和板式网球的公众，明年将有更多场地可选择。纽顿地铁站旁的一块空地将改建为设有五个匹克球场和四个板式网球场的室内冷气运动场馆，最快明年第一季末开放。

届时，摩棉—经禧区居民可享有优先预订球场的权利，以及专属价格优惠。

这个名为TSA @ Newton的项目，星期六（11月7日）举行奠基仪式。项目由陆路交通管理局、新捷运及私人体育业者The Sports Arina（简称TSA）合作推动，旨在善用地铁站周边的闲置土地，为公众提供更多运动空间。

场馆占地约1400平方米，预计明年第一季末至第二季初开放。

国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉担任活动主宾，并与陆交局代表、新捷运集团总裁沈维明及TSA创办人陈毖良共同主持仪式。陈圣辉也是负责摩棉—经禧区基层事务的丹戎巴葛集选区议员。

陈圣辉致辞时指出，新场馆是推动“将体育带回花拉公园”整体规划的重要一环。他受访时说，花拉公园曾是新加坡的体育运动摇篮，过去设有足球场、田径场、游泳池及网球场等设施，承载了不少国人的体育回忆。

根据国家图书馆资料，花拉公园从1950年代至1980年代曾是本地重要的体育中心，设有田径场、游泳池等设施，也培养出不少体育健将，但这些设施后来陆续为地铁和住宅发展让路。

陈圣辉说：“我们一直希望能把体育带回社区。善用地铁站旁的闲置土地，不仅能增加运动场地，也能通过优先预订和价格优惠，让附近居民直接受益。”

新捷运善用车站周边空间 打造不同主题“村落”

纽顿地铁站是南北线和滨海市区线转换站，其中市区线由新捷运经营，而新捷运也是这块闲置土地的租户。沈维明受访时说，集团希望地铁站不再只是乘客上下车和转车的地方，也成为人们愿意专程前往的休闲去处。

他指出，新捷运正逐步在不同地铁站周边打造各具特色的主题“村落”，包括已在市区线淡滨尼站推出的“康乐村”、在榜鹅海岸站规划的“数码村”，以及筹备中的艺术主题村落。纽顿站的新场馆则是打造“体育村”的一次尝试。

随着匹克球和板式网球在本地越来越受欢迎，球场需求也随之增加。

陈毖良受访时说，团队早前与新捷运初步探讨合作，但当时构想尚未具体成形，直到去年10月左右，项目才有较明确的进展。他指出，陈圣辉在推动项目方面发挥了关键作用。

TSA目前在惹兰加由经营一座综合体育场馆，提供匹克球、板式网球及羽毛球场地；另外也在新加坡博览中心开设匹克球和板式网球场。

居民：以后不必开车40分钟去打球

新场馆还未落成，附近居民已充满期待。

每周打六次匹克球的摩棉—经禧区居民高得亿（35岁，医生）说，目前他经常得开车约40分钟，到博览中心或惹兰加由一带的球场打球。

“以后从家里走5到10分钟，就能到冷气球场，还能享有居民专属折扣和优先预订，真的方便很多。”