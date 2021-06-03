中国女排历史上 首次败给加拿大

（意大利里米尼综合电）中国在前天（6月1日）的世界女排联赛中，鏖战五局后以2比3（22比25、25比21、17比25、25比15、12比15）不敌加拿大，历史上首次败给这个对手。

中国目前在世联赛打了五场比赛，战绩为三胜二负，加拿大则取得本届赛会首胜。

得分方面，加拿大四人得分上双，其中范赖克拿到全场最高的25分。中国队长张常宁得到全队最高的22分，段放贡献了10分。中国虽然是以替补阵容作战，但还是有主攻手张常宁坐镇，加拿大则是一支拥有多名业余球员和学生组成的队伍，因此将在东京奥运会上进行卫冕战的中国此仗落败，确实令人大跌眼镜。

更令人担忧的是，本场比赛球队暴露出的问题，在前几场比赛已经出现，然而即便是主帅郎平“千叮咛万嘱咐”，球员至今还是没能做出改善。

从赛后数据来看，双方在拦网的得分为6比14，中国的得分甚至不到对手的一半，可说是在网上毫不设防。

郎平多次叮嘱球员拦网时“手不要太往上，要往下往前看”，封住对手进攻的角度，才能避免被轻易打穿，但球员在场上还是一直重复错误，让场下的郎平忍不住露出痛苦的表情。

郎平说：“我们队员有些失误真的是莫名其妙，都是平时训练一直讲，天天在讲的。但她们刚暂停完上场就连续丢分，真的快把我气死了。”

“现在批评球员也没有用，大家也不是不努力，就是不对劲，找不到拦防对方的节奏，自己又总是失误，没有捏合到一起。”