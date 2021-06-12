6月12日欧MyGoal：遇上锋芒十足的比利时 俄罗斯只能任人宰割？

2020年欧锦赛揭幕战新加坡时间今天（6月12日）凌晨正式打响后，其余的小组赛事将从今晚开始密集登场。

球迷今晚有三场球赛可以期待。除了A组另外两支球队威尔士和瑞士碰头，还有包括世界第一比利时在内的B组四支球队在同日点燃战火。

在此前的欧锦赛外围赛中，人才井喷的比利时以10战全胜获得小组第一，攻入40球仅丢3球。面对如此强悍的敌人，有战斗民族之称的俄罗斯纵然是放手一搏，是不是也难以创造奇迹？

本期《欧MyGoal》邀请《新明日报》体育组记者郑春泉做客，与主持人叶俊颖为球迷做赛前分析。

zaobao.sg网络节目《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

《欧MyGoal》将在zaobao.sg网站、面簿、YouTube频道，以及《联合晚报》与《新明日报》面簿直播，欢迎观众朋友留言与记者互动。

欲知更多欧锦赛相关消息，请浏览zaobao.sg欧锦赛2021专页。

