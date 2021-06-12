国际奥委会基本同意 让布里斯班举办2032奥运会 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月12日 5:00 AM 国际奥委会主席巴赫表示，国际奥委会成员将在7月21日这天为“2032奥运会落地布里斯班”这一提案投票。（路透社） 字体大小: 小 中 大 国际奥委会执行委员会基本同意让澳大利亚布里斯班主办2032年夏季奥林匹克运动会。第138届国际奥委会全会将于7月21日在东京举行，国际奥委会主席巴赫说：“国际奥委会成员将在7月21日这天为这一提案投票。”如果布里斯班成功中选，它将成为继1956年的墨尔本和2000年的悉尼之后，第三个举办夏季奥运会的澳大利亚城市。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 澳大利亚 印度尼西亚 奥运会 国际奥委会 布里斯班 昆士兰 东京奥运会 国际奥委会主席 6月12日欧MyGoal：遇上锋芒十足的比利时 俄罗斯只能任人宰割？ 3球痛宰土耳其 意大利序幕战创两项纪录