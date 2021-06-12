国际奥委会基本同意 让布里斯班举办2032奥运会

国际奥委会执行委员会基本同意让澳大利亚布里斯班主办2032年夏季奥林匹克运动会。

第138届国际奥委会全会将于7月21日在东京举行，国际奥委会主席巴赫说：“国际奥委会成员将在7月21日这天为这一提案投票。”

如果布里斯班成功中选，它将成为继1956年的墨尔本和2000年的悉尼之后，第三个举办夏季奥运会的澳大利亚城市。