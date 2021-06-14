2021年欧锦赛 比利时大胜俄罗斯 卢卡库梅开二度 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月14日 5:00 AM 卢卡库攻入第一个球后跑到摄影机前给昏阙的国米队友埃里克森打气。（路透社） 字体大小: 小 中 大 比利时在昨天凌晨的2020年欧锦赛B组比赛3比0轻取俄罗斯，不过考虑到丹麦球员埃里克森（Eriksen）在之前的同组另一场比赛场上无故昏阙，这场胜利对一些比利时球员来说无足轻重，不再那么重要。比利时阵中有多名球员曾经与埃里克森在球会共事过，在昨晨比赛梅开二度的前锋卢卡库（Lukaku）是埃里克森在国际米兰（Inter Milan）的队友，阿尔德维尔德（Alderweireld）、维尔通亨（Vertonghen）与查德利（Chadli）则曾经在英超球会托特纳姆（Tottenha）与他共事。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 比利时 俄罗斯 欧锦赛2021 卢卡库 和埃里克森感同身受 布林德泪洒赛场 葡萄牙右卫坎塞洛 因确诊冠病退出欧锦赛