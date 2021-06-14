比利时大胜俄罗斯 卢卡库梅开二度

比利时在昨天凌晨的2020年欧锦赛B组比赛3比0轻取俄罗斯，不过考虑到丹麦球员埃里克森（Eriksen）在之前的同组另一场比赛场上无故昏阙，这场胜利对一些比利时球员来说无足轻重，不再那么重要。

比利时阵中有多名球员曾经与埃里克森在球会共事过，在昨晨比赛梅开二度的前锋卢卡库（Lukaku）是埃里克森在国际米兰（Inter Milan）的队友，阿尔德维尔德（Alderweireld）、维尔通亨（Vertonghen）与查德利（Chadli）则曾经在英超球会托特纳姆（Tottenha）与他共事。