2021年欧锦赛

疫情期间入境俄国不易 球迷借欧锦赛游览圣彼得堡

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月14日 5:00 AM

圣彼得堡十字架球场昨天迎来2万6000多名球迷，当中有不少是外国球迷。（路透社）
圣彼得堡十字架球场昨天迎来2万6000多名球迷，当中有不少是外国球迷。（路透社）

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欧洲足球锦标赛在冠病疫情中举行，11个球场开放让球迷进场，让欧洲各地球迷有了出国旅游的机会。

圣彼得堡这次临时取代都柏林成为举办城市之一，十字架体育场（Krestovsky Stadium）昨天举办了俄罗斯对垒比利时的B组小组赛，客队比利时以3比0大胜俄罗斯。

冠病疫情期间，俄罗斯并不允许访客从一些国家入境，毗邻的拉脱维亚就是其中一个例子。不过手持欧锦2020门票者可无需签证入境俄罗斯，做法与2018年该国举办世界杯时一样。

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