2021年欧锦赛 疫情期间入境俄国不易 球迷借欧锦赛游览圣彼得堡 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月14日 5:00 AM 圣彼得堡十字架球场昨天迎来2万6000多名球迷，当中有不少是外国球迷。（路透社） 字体大小: 小 中 大 欧洲足球锦标赛在冠病疫情中举行，11个球场开放让球迷进场，让欧洲各地球迷有了出国旅游的机会。圣彼得堡这次临时取代都柏林成为举办城市之一，十字架体育场（Krestovsky Stadium）昨天举办了俄罗斯对垒比利时的B组小组赛，客队比利时以3比0大胜俄罗斯。冠病疫情期间，俄罗斯并不允许访客从一些国家入境，毗邻的拉脱维亚就是其中一个例子。不过手持欧锦2020门票者可无需签证入境俄罗斯，做法与2018年该国举办世界杯时一样。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 欧锦赛2021 欧锦2020 欧洲足球锦标赛 俄罗斯 圣彼得堡 和埃里克森感同身受 布林德泪洒赛场 葡萄牙右卫坎塞洛 因确诊冠病退出欧锦赛