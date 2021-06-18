2021年欧锦赛 冷马对黑马 斯洛伐克能否再创奇迹？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 薛渤杨 发布 / 2021年6月18日 5:00 AM 斯洛伐克25岁后卫瓦夫罗昨天传出确诊冠病，将缺席今晚的比赛。（法新社） 字体大小: 小 中 大 欧锦赛E组第二轮对决，小组排名第一的斯洛伐克今夜将在俄罗斯的十字架体育场（Krestovsky Stadium）对战小组排名第三的瑞典。然而就在开赛前，斯洛伐克竟传出队内有球员确诊冠病。斯洛伐克主帅塔尔科维奇（Tarkovic）昨天在接受采访时确认，25岁后卫瓦夫罗（Vavro）和一名教练组成员冠病检测呈阳性，但两人目前状况良好。在小组赛首轮比赛中，瓦夫罗并未出战比赛，上赛季他被意甲的拉齐奥（Lazio）租借至西甲的韦斯卡（Huesca）效力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 俄罗斯 瑞典 波兰 西班牙 斯洛伐克 欧锦赛 欧锦赛2021 叶品秀等六选手将赴东京参加残奥会 6月18日欧MyGoal：足坛旧怨明晨再续 不列颠双雄各有所逐