冷马对黑马 斯洛伐克能否再创奇迹？

欧锦赛E组第二轮对决，小组排名第一的斯洛伐克今夜将在俄罗斯的十字架体育场（Krestovsky Stadium）对战小组排名第三的瑞典。然而就在开赛前，斯洛伐克竟传出队内有球员确诊冠病。

斯洛伐克主帅塔尔科维奇（Tarkovic）昨天在接受采访时确认，25岁后卫瓦夫罗（Vavro）和一名教练组成员冠病检测呈阳性，但两人目前状况良好。在小组赛首轮比赛中，瓦夫罗并未出战比赛，上赛季他被意甲的拉齐奥（Lazio）租借至西甲的韦斯卡（Huesca）效力。