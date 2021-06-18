2021年欧锦赛

冷马对黑马 斯洛伐克能否再创奇迹？

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来自 / 联合早报

文 /
薛渤杨

发布 / 2021年6月18日 5:00 AM

斯洛伐克25岁后卫瓦夫罗昨天传出确诊冠病，将缺席今晚的比赛。（法新社）
斯洛伐克25岁后卫瓦夫罗昨天传出确诊冠病，将缺席今晚的比赛。（法新社）

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欧锦赛E组第二轮对决，小组排名第一的斯洛伐克今夜将在俄罗斯的十字架体育场（Krestovsky Stadium）对战小组排名第三的瑞典。然而就在开赛前，斯洛伐克竟传出队内有球员确诊冠病。

斯洛伐克主帅塔尔科维奇（Tarkovic）昨天在接受采访时确认，25岁后卫瓦夫罗（Vavro）和一名教练组成员冠病检测呈阳性，但两人目前状况良好。在小组赛首轮比赛中，瓦夫罗并未出战比赛，上赛季他被意甲的拉齐奥（Lazio）租借至西甲的韦斯卡（Huesca）效力。

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