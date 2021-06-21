两连败后 丹麦仍有出线机会

作为本届欧锦赛最悲情的球队，丹麦前两场的努力有目共睹，但终究还是遭遇两连败，没能获得一个积分。从积分榜形势来看，丹麦只要本场战胜俄罗斯，仍有争取小组第二的机会，丹麦仍须拿出上一战的心态，放手一搏。

上轮小组赛，丹麦全队乃至全国都众志成城，誓要为埃里克森（Eriksen）而战。可惜的是，虽然波尔森（Poulsen）在第二分钟就取得进球，但随着下半场德布吕纳（de Bruyne）和阿扎尔（Hazard）两员比利时猛将陆续上阵，比利时还是2比1胜出。