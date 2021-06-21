2021年欧锦赛 两连败后 丹麦仍有出线机会 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘安远 发布 / 2021年6月21日 5:00 AM 丹麦实力犹存，波尔森（左）和霍伊别尔（右）等人都在五大联赛中的强队效力，足以与俄罗斯一战。（法新社） 字体大小: 小 中 大 作为本届欧锦赛最悲情的球队，丹麦前两场的努力有目共睹，但终究还是遭遇两连败，没能获得一个积分。从积分榜形势来看，丹麦只要本场战胜俄罗斯，仍有争取小组第二的机会，丹麦仍须拿出上一战的心态，放手一搏。上轮小组赛，丹麦全队乃至全国都众志成城，誓要为埃里克森（Eriksen）而战。可惜的是，虽然波尔森（Poulsen）在第二分钟就取得进球，但随着下半场德布吕纳（de Bruyne）和阿扎尔（Hazard）两员比利时猛将陆续上阵，比利时还是2比1胜出。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 丹麦 俄罗斯 欧锦赛 欧锦赛2021 除日本外成绩最好亚洲选手 刘俐杉赢得新加坡史上 首个公开水域奥运资格 公鹿加时闯入东岸决赛 杜兰特拼尽留遗憾