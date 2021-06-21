2021年欧锦赛

两连败后 丹麦仍有出线机会

订户

来自 / 联合早报

文 /
刘安远

发布 / 2021年6月21日 5:00 AM

丹麦实力犹存，波尔森（左）和霍伊别尔（右）等人都在五大联赛中的强队效力，足以与俄罗斯一战。（法新社）
丹麦实力犹存，波尔森（左）和霍伊别尔（右）等人都在五大联赛中的强队效力，足以与俄罗斯一战。（法新社）

字体大小:

作为本届欧锦赛最悲情的球队，丹麦前两场的努力有目共睹，但终究还是遭遇两连败，没能获得一个积分。从积分榜形势来看，丹麦只要本场战胜俄罗斯，仍有争取小组第二的机会，丹麦仍须拿出上一战的心态，放手一搏。

上轮小组赛，丹麦全队乃至全国都众志成城，誓要为埃里克森（Eriksen）而战。可惜的是，虽然波尔森（Poulsen）在第二分钟就取得进球，但随着下半场德布吕纳（de Bruyne）和阿扎尔（Hazard）两员比利时猛将陆续上阵，比利时还是2比1胜出。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

 
 