大胜俄罗斯进军16强赛 丹麦再度演绎童话故事

丹麦必须在昨天的最后一轮小组赛至少胜俄罗斯两球，才能以小组副盟的身份进军16强赛。结果该队以4比1横扫俄罗斯，成为欧锦赛历来第一支在首两场小组赛败北后还能晋级淘汰赛的球队。

丹麦昨天凌晨（新加坡时间）大胜俄罗斯，再现“丹麦童话”。

丹麦在本届欧锦赛的前两场小组赛都吃了败仗，昨天面对俄罗斯已无退路，如果要闯进16强赛，就必须至少胜对手两球。结果，该队球员三军用命，在主场球迷面前以4比1横扫俄罗斯，创造了一个不大不小的奇迹。

不少球迷仍对丹麦在1992年一路过关斩将，勇夺欧锦赛冠军的“童话故事”记忆犹新。这一次，丹麦成为了这项赛事历来第一支在首两场小组赛败北后还能晋级淘汰赛的球队，同时也是该队自2004年以来，第一次从小组中出线。

丹麦一开赛便攻势如潮，第38分钟，小将达姆斯高射出“火箭炮”破关，极大鼓舞了球队士气。第59分钟，俄罗斯后防犯下致命失误，让对方前锋波尔森扩大比分优势。俄罗斯尽管在11分钟由久巴射入罚球扳回一城，但也挽救不了落败的命运。丹麦过后再由克里斯滕森和梅赫莱建功，写下最后比分。

丹麦主帅尤尔曼德（Hjulmand）赛后表示，这场胜仗是对球员努力拼搏的最好回报，并让全队将最好的礼物送给了在首仗对垒芬兰时心脏病突发倒下的队友埃里克森（Eriksen）。

他说：“球员在前两场比赛经历了太多事情，我无法想象他们如何能把全副精神都专注在比赛上，但他们却做到了。丹麦以一个团队和每个人无私的奉献，赢得了这场比赛。这太疯狂了，但以我们三场小组赛的表现来看，我们理应获得16强赛资格。”

俄罗斯主帅切尔切索夫（Cherchesov）则认为，该队有些球员还太年轻，缺乏大赛经验，是导致惨败的主要原因。

他说：“每一次输球，主教练都必须负起全部责任。我们这支球队有很多年轻球员，他们必须经过这样的比赛，才能成长，这对他们来说是非常重要的。我们的防守犯了几次致命的错误，但我不想责怪球员，只希望球队能取得进步，在世界杯外围赛中积极争取出线。”

比利时三战皆胜出线

比利时在昨天的另一场B组赛中，凭着对方门将赫拉德茨基（Hradecky）的乌龙球和卢卡库（Lukaku）的进球，以2比0战胜芬兰，以三战全胜的战绩挺进16强赛。

比利时三大球星德布吕纳（De Bruyne）、埃当·阿扎尔（Eden Hazard）和维特塞尔（Witsel）都是第一次在本届赛会中首发上阵，他们的表现已渐入佳境，接下来的“欧洲红魔”将更加可怕。

B组盟主比利时将在16强赛中，碰上A、E或F组第三名的其中一队，副盟丹麦则将与A组副盟威尔士争夺一个复赛席位。

B组战绩

俄罗斯 1-4 丹麦

芬兰 0-2 比利时

B组积分榜

队伍 赛 胜 和 负 得 失 分

1.比利时 3 3 0 0 7 1 9（出线）

2.丹麦 3 1 0 2 5 4 3（出线）

3.芬兰 3 1 0 2 1 3 3

4.俄罗斯 3 1 0 2 2 7 3（淘汰）

C组战绩

乌克兰 0-1 奥地利

北马其顿 0-3 荷兰

C组积分榜

队伍 赛 胜 和 负 得 失 分

1.荷兰 3 3 0 0 8 2 9（出线）

2.奥地利 3 2 0 1 4 3 6（出线）

3.乌克兰 3 1 0 2 4 5 3

4.北马其顿 3 0 0 3 2 8 0（淘汰）

球员评分

俄罗斯

门将： 萨福诺夫（Safonov）6.0

后卫： 季韦耶夫（Diveev）5.5

吉基亚（Dzhikiya）6.2

库德里亚绍夫（Kudryashov）5.6

中场： 马里奥·费尔南德斯

（Mario Fernandes）6.0

奥兹多耶夫（Ozdoev）5.5

佐布宁（Zobnin）5.0

库贾耶夫（Kuzyaev）5.5

前锋： 米兰丘克（Miranchuk）5.5

久巴（Dzyuba）6.5

戈洛温（Golovin）7.0

替补： 热马列季诺夫

（Zhemaletdinov）5.5

索博列夫（Sobolev）5.5

丹麦

门将： 舒梅切尔（Schmeichel）7.2

后卫： 克里斯滕森（Christensen）8.0

克亚尔（Kjaer）7.0

韦斯特高（Vestergaard）7.2

中场： 瓦斯（Wass）6.8

德莱尼（Delaney）7.0

霍伊别尔（Hojbjerg）7.2

梅赫莱（Maehle）8.5

前锋： 波尔森（Poulsen）7.8

达姆斯高（Damsgaard）7.8

布拉伊什瓦伊泰

（Braithwaite）7.5

替补： 多尔贝里（Dolberg）7.0

拉森（Larsen）7.4

内尔高（Norgaard）7.2