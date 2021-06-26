近百芬兰球迷染冠病 德专家呼吁避免赴英观赛

（赫尔辛基综合电）约百名芬兰球迷到俄罗斯观看欧洲足球锦标赛为国家队加油，回国后发现感染了冠状病毒。德国医药专家则呼吁该国球迷，不要到英格兰观看两队之间的16强赛。

确诊消息传出后，芬兰总理马林呼吁观赛归国的球迷在家休息。马林在布鲁塞尔参加欧盟峰会后告诉记者：“大家休息一下是很重要的。我们会找出可能确诊的案例，确保病毒不会扩散。”

约3000名芬兰球迷跨境到俄罗斯，其中800人获准不经检测入境。这批球迷回到芬兰后，暂时检测出86个确诊病例，其他结果还未出炉。

俄罗斯星期四单日出现超过2万起新病例，568人死亡，是自今年1月以来的新高峰。

另一方面，德国医药专家呼吁该国球迷不要到伦敦温布里体育场观看星期三凌晨（新加坡时间）英格兰对阵德国的欧锦16强赛。

世界医学协会主席蒙哥马利警告：“即便一个完成疫苗接种的人，遵照社交距离，到球场看球仍有一定风险。有鉴于德尔塔变种毒株在英国迅速传播，加上其巨大的感染风险，任何没有接种疫苗者前往英格兰都是不负责任的行为。”

小组赛期间，英国政府允许2万5000名观众进入温布里体育场。接下来的两场16强淘汰赛，当局将准许4万5000人入场，也就是球场容量的50%。

到了半决赛与决赛，温布里体育场的开放人数将是6万人。

蒙哥马利说：“我认为这是民粹的，我能做的只是建议大家别远行观看这些比赛。”他感叹：“我不理解为什么英国首相约翰逊会准许温布里体育场扩大入场的球迷人数。”