大坂直美乔科维奇挺进16强

（东京综合电）日本球星大坂直美和世界首号男球员乔科维奇昨天在东京奥运网球赛中分别击败对手，双双挺进16强之林。

世界排名第二的大坂直美在女单次圈赛仅费时一个小时，就以6比3、6比2轻取世界排名第49位的瑞士球员维多利加·古鲁比奇，顺利过关。

大坂直美赛后说：“老实说，我在赛前有点紧张，但随着比赛的进行，我越来越冷静，也感觉很舒服。我知道自己打了一场漂亮的胜仗。”

现年23岁的大坂直美在今年的法国公开赛因为不愿出席记者会而退赛，之后也没有参加另一项大满贯赛事温布登锦标赛。在休息了八周后，她在奥运开幕式上成为史上第一位点燃圣火台的网球运动员，受到全球瞩目。

昨天的比赛，大坂直美在首盘双方打成3比3平手后连下七局，牢牢控制战局。维多利加的实力无法与曾四次夺得大满贯赛事桂冠的大坂直美相提并论，很快就向对方俯首称臣。

随着世界首号女将澳大利亚的阿什莉·巴蒂在首圈就爆冷遭到淘汰，大坂直美已是这次奥运网球女单赛的夺金大热门。

乔天王轻取德国选手

大坂直美说：“如果真能赢得金牌，对我来说将有重大的意义。我知道自己还将面对一些世界顶尖球员，而我已经休战了一段时间，所以必须一场一场慢慢打，再看看结果如何。无论如何，能代表日本参加奥运会，我已经非常开心了。”

在男单次圈赛方面，“塞尔维亚天王”乔科维奇也没有遭遇太大的挑战，以6比4、6比3击败德国的斯特鲁夫，进军16强赛。

乔科维奇是2008年北京奥运男单赛铜牌得主，这次他希望能摘下金牌，成为史上第一位在同年实现“金满贯”（夺得四大满贯冠军和奥运金牌）的男球员。乔科维奇今年已拿下澳大利亚公开赛、法国公开赛和温布登锦标赛冠军，只差奥运金牌和美国公开赛桂冠就能完成目标。乔科维奇下来的对手是西班牙的弗基纳。

第四种子德国的兹维列夫以两个6比2轻取哥伦比亚的加兰，进入第三圈。他和乔科维奇如果都在16强赛获胜，将在复赛碰头，争夺一个半决赛席位。