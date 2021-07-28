大坂直美爆冷输球 无缘八强

（东京综合电）东京奥运网球女单赛“冷风”频吹，继世界首号球员澳大利亚的阿什莉·巴蒂在首圈即遭淘汰后，次号种子日本的大坂直美在昨天的第三圈中也只坚持了68分钟，就以1比6、4比6不敌捷克球员马尔科塔·万卓索娃，无缘进入八强。

这是23岁的大坂直美首次参加奥运会。作为网球史上首位曾登顶世界单打第一的亚洲球员，她已握有四个大满贯赛事女单冠军（两个美国公开赛和两个澳洲公开赛）。两个月前，她以心理健康问题为由拒绝参加法国公开赛记者会后宣布退赛，也没有参加上个月举行的温布登锦标赛。本届奥运会，大坂直美成为奥运史上首位点燃圣火台的网球运动员，受到全球瞩目。

在阿什莉遭淘汰后，大坂直美成为女单赛的夺冠大热门，没想到也无法闯过第三圈这一关。

昨天的比赛，大坂直美完全不在状态中，首盘三次遭马尔科塔破发，只拿下一个发球局就败下阵来。次盘大坂直美的表现稍有起色，率先破发，但之后又两次保不住发球局，以4比6结束了本届奥运征程。

大坂直美赛后没有回避记者，她在受访时说：“我之前从来没有参加过奥运，这次确实感受到很大的压力。我今天的表现非常差劲，所有的事情都做不好。每次输球我都会非常失望，这次当然也不例外。”

加尔比涅挺进复赛

目前世界排名第42位的马尔科塔则说：“这肯定是我职业生涯至今最重大的胜利，能够击败大坂直美，这种感觉太美妙了。我对自己很有信心，相信如果接下来继续有这样的表现，我一定有机会站上领奖台。”

在昨天的另两场女单第三圈赛事中，第七种子西班牙的加尔比涅以6比4、6比1轻取比利时球员阿莉森，第13种子俄罗斯的阿纳斯塔西娅以6比1、6比3战胜西班牙的萨拉，都顺利挺进复赛。

萨拉曾在首圈淘汰阿什莉，爆出大冷门，但昨天无法继续扮演“屠龙手”的角色。