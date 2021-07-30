18岁华裔少女苏妮莎·李 勇夺女子体操全能冠军 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月30日 5:00 AM 美国18岁华裔少女苏妮莎·李昨天在女子体操全能项目中，以57.433分的总成绩勇夺桂冠。（法新社） 字体大小: 小 中 大 东京奥运女子体操全能项目昨天结束冠军争夺，美国华裔少女苏妮莎·李勇夺桂冠，巴西选手安德拉德赢得银牌，俄罗斯选手梅尔尼科娃摘得铜牌。年仅18岁的苏妮莎·李昨天凭借在高低杆项目中获得15.300分的全场最高分，以57.433分的总分惊险获胜。她的这一成绩仅领先巴西选手安德拉德不到0.2分，后者以57.298分获得银牌，并在跳马项目中同样获得15.300分的全场最高分。俄罗斯奥委会运动员梅尔尼科娃则以57.199分获得铜牌。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 俄罗斯 巴西 苏妮莎·李 伊藤美诚输给孙颖莎福原爱：中国太强了 不敌俄奥委会队 中国女排遭遇三连败