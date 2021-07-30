18岁华裔少女苏妮莎·李 勇夺女子体操全能冠军

东京奥运女子体操全能项目昨天结束冠军争夺，美国华裔少女苏妮莎·李勇夺桂冠，巴西选手安德拉德赢得银牌，俄罗斯选手梅尔尼科娃摘得铜牌。

年仅18岁的苏妮莎·李昨天凭借在高低杆项目中获得15.300分的全场最高分，以57.433分的总分惊险获胜。她的这一成绩仅领先巴西选手安德拉德不到0.2分，后者以57.298分获得银牌，并在跳马项目中同样获得15.300分的全场最高分。俄罗斯奥委会运动员梅尔尼科娃则以57.199分获得铜牌。