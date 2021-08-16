攻入两球助皇马开门红 安帅：本泽马比五年前更强 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月16日 5:00 AM 本泽马（右）一脚撩射，为皇马攻入新赛季首球。（路透社） 字体大小: 小 中 大 皇家马德里（Real Madrid）前锋本泽马（Benzema）新赛季继续有优秀表现。在前天的西甲首轮比赛中，本泽马攻入两球，帮助皇马4比1战胜阿拉维斯（Alaves），取得赛季开门红。这也是新帅安切洛蒂（Ancelotti）上任后，皇马的首场正式比赛。虽然已经是33岁的老将，但本泽马在安切洛蒂任下继续得到重用，并戴上队长袖标。本泽马与贝尔（Bale）、阿扎尔（Hazard）组成皇马进攻三叉戟。在皇马一贯表现低迷的阿扎尔本场也有惊艳发挥，贝尔虽有数次射门，但总体表现沉闷。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 皇家马德里 本泽马 梅西等五大新援亮相法甲受欢呼 大巴黎4比2战胜斯特拉斯堡 海地地震 大坂直美承诺捐奖金救灾