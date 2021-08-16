攻入两球助皇马开门红 安帅：本泽马比五年前更强

皇家马德里（Real Madrid）前锋本泽马（Benzema）新赛季继续有优秀表现。在前天的西甲首轮比赛中，本泽马攻入两球，帮助皇马4比1战胜阿拉维斯（Alaves），取得赛季开门红。

这也是新帅安切洛蒂（Ancelotti）上任后，皇马的首场正式比赛。虽然已经是33岁的老将，但本泽马在安切洛蒂任下继续得到重用，并戴上队长袖标。本泽马与贝尔（Bale）、阿扎尔（Hazard）组成皇马进攻三叉戟。在皇马一贯表现低迷的阿扎尔本场也有惊艳发挥，贝尔虽有数次射门，但总体表现沉闷。