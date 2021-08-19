帅罗否认回归皇马传闻

（都灵综合电）有关“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）希望离开尤文图斯（Juventus）的传闻在转会窗口持续升温，其中一个热门去向便是旧东家皇家马德里（Real Madrid）。不过帅罗昨天凌晨（新加坡时间）坚决否认，他表示，他与皇马的故事已经终结。

皇家马德里主帅安切洛蒂（Ancelotti）此前已经否认了正视图引进帅罗的传闻。帅罗也通过社交应用Instagram发文，表示不可能回到皇马。

帅罗在Instagram放上了一张把食指放在嘴前的照片。他写道：“任何认识我的人都知道，我多么专注于工作。少说多做是开始职业生涯以来始终指导我的座右铭。然而，考虑到最近的传言和报道，我必须阐明立场。”

“比起对我作为个人和作为球员的不尊重，媒体对我未来的轻率报道，也是对所有卷入这些传言的球会及其球员和工作人员的不尊重。”

“我在皇马的故事已写就，已被记录下来，在文字和数据中，在奖杯和冠军中，在纪录和头条中，它在伯纳乌（皇马主场）的博物馆里，也在俱乐部每个球迷的脑海里。而在我取得的成就之外，我记得在那九年里，我与皇马球迷的关系情深意切，相互尊重，这种深情和尊重我保留至今，永远珍惜。我知道，真正的皇马球迷会继续把我放在心里，我也会把他们放在心里。

“除了最近在西班牙发生的这件事，还经常有新闻和故事将我与许多不同联赛的一些球会联系在一起，但从来没人关心过努力找出真正的事实。我现在打破沉默，我不能允许人们继续玩弄我的名字。我仍然专注于我的事业和工作，致力于并准备好迎接我必须面对的所有挑战。其他一切？其他一切都只是空谈。”

帅罗在2009年至2018年期间效力皇马，期间四次赢得欧洲冠军联赛冠军，帅罗个人的五座金球奖中，有四座是在皇马赢得的。他在2018年世界杯后离开皇马加盟尤文图斯，尽管帅罗个人数据仍旧出色，但尤文图斯的成绩并未因此更上一层楼，上赛季尤文图斯在意甲仅排名第四，没能完成意甲十连冠。