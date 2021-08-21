吉尔爆冷逆转胜大坂直美止步16强

大坂直美早前曾表示，将会把本站所赢得的奖金全额捐出，用于帮助她父亲的祖国海地的地震重建工作。而随着大坂直美止步女单16强，她能够带走2万4200美元。

（辛辛那提综合电）辛辛那提网球大师赛，现世界排名第二的大坂直美同持外卡参赛的瑞士选手吉尔·泰希曼在第三轮相遇。两人苦战三盘，大坂直美在先赢一盘的情况下遭到逆转，最终1比2爆冷出局，无缘女单八强。

第一盘，大坂直美展现更强的实力，尤其是在进攻上，让吉尔有些猝不及防，大阪直美6比3先下一城。不过第二盘和第三盘，吉尔爆发，回敬了两个6比3，逆转淘汰了大坂直美，爆出大冷门。三盘比赛共耗时2小时04分钟。

今年迈阿密站之后，大坂直美参加的五站赛事都没能杀入八强，赛后她脸上满是失望。她说：“我做了我应该做的。在第二和第三盘，我花了太多心思在防守上。”

“我对自己有很高的期望，但现在我已经无能为力。”

本届辛辛那提大师赛的女单冠军奖金为25万5220美元（约合34万8000新元，1美元兑1.36新元，下同）的奖金，大坂直美早前曾表示，会把本站所赢得的奖金全额捐出，用于帮助她父亲的祖国海地地震重建工作。而随着止步女单16强，她能够带走2万4200美元。

大坂直美说：“我很高兴，但很遗憾我没有走得更远。我相信我提高了人们的（救灾）意识，我很高兴我们能有所贡献。”

根据《福布斯》去年的报道称，大坂直美是世界上收入最高的女运动员，12个月的奖金和代言收入为3740万美元。

谈及大坂直美，现世界排名第76的吉尔说：“她是一个非常强硬的对手，一个大满贯冠军，而我只是一个持外卡的选手，赢我相对容易。但我也不可能因此而退缩。”

“我的移动和发球都还不错，我在击球方向、高度方面都做出了调整，这给她制造了一些困难。”

“我知道自己有这个实力，然后我在球场上也很好地发挥出了实力。这周一切事情都在往好的方向发展，我需要有耐心，我也成功地做到了。”

不难看出，目前的大坂直美确实来到了一个低谷。距离美网开赛剩下不到10天，如果以这样的状态出战，很难想象她能够成功卫冕。

男单方面，俄罗斯名将梅德韦杰夫直落两盘，以两个6比3的比分轻松击败保加利亚选手迪米特洛夫，顺利晋级男单八强。希腊好手西西帕斯则是在5比7先丢一盘的情况下，以6比3和6比4成功逆转意大利选手索内戈，同样顺利晋级。