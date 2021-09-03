41岁芬兰车手莱科宁 宣布赛季结束后退役

（路透电）效力于阿尔法·罗密欧车队的41岁芬兰赛车手基米·莱科宁昨天凌晨在社交媒体上宣布，将在本赛季结束后退役，结束长达20年的F1车手生涯。

莱科宁说：“我在去年冬天做出这个决定，这并不是一个容易的选择。在这个赛季结束后，是时候开始迎接新生活了。”

“尽管赛季还没有结束，但我还是想要感谢我的家人，所有效力过的车队，在我的赛车生涯帮助过我的人，尤其还有一路上支持我的车迷们。虽然我的F1生涯即将结束，但生活中还有很多事物等待我去体验和享受。”

迄今为止，莱科宁已经参加了344场F1分站赛，是F1有史以来参加分站赛次数最多的车手。

莱科宁于2001年加入索伯车队成为F1车手，2002年加入迈凯伦。

2007年，莱科宁在法拉利车队完成逆转奇迹，获得F1车手年度总冠军。

2010年，莱科宁曾短暂离开，加入雪铁龙车队征战世界汽车拉力锦标赛（WRC），不过他随后在2012年重返F1，先后效力莲花、法拉利和阿尔法·罗密欧车队。

法拉利车队前老板、现任F1首席执行官斯特凡诺·多梅尼卡利对莱科宁评价道：“他是我们这项运动中不可或缺的一部分，是我的私交，也是一位真正的冠军。”

“我有幸在法拉利和他一起工作，知道他是一个了不起的人。我们都会想念他，希望他和他的家人未来一切安好。”

莱科宁1979年10月17日出生于芬兰艾斯堡，是现役F1车手中唯一一名70后。随着莱科宁的退役，也标志着一个时代的结束。

出生于1985年1月7日的哈密尔顿，将在明年年初满37岁，目前他也已经完成和马赛地车队续约，将在2022赛季继续征战F1赛场。加上年满34岁的维特尔、32岁的里卡多和博塔斯，他们是F1赛场仅剩的“80后”车手。