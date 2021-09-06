双车并行堵住赛道 哈斯车队两车手闹内讧

世界一级方程式赛车（F1）哈斯车队的两名年轻车手米克·舒马赫和马泽平爆发矛盾。两人在前天荷兰大奖赛排位赛中一度双车并行，堵住了赛道直接导致阿斯顿马丁的德国车手维特尔无法完成飞驰圈。马泽平指责米克违反队内协议，而米克则反击称，马泽平是在无事生非。

这一插曲发生在荷兰站排位赛第一阶段末段，米克和马泽平都在完成出场圈，此时米克在进入一处弯道时突然试图超越队友。意想不到的是，正进行飞驰圈的维特尔正巧飞速开来，被两辆哈斯赛车挡住去路，维特尔只能被迫放弃飞驰圈，没能晋级第二阶段排位赛。