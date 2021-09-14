皇马大胜维哥 主帅：防守仍待加强

虽然在主场的西班牙甲级联赛上5比2大胜维哥（Celta Vigo），但皇家马德里（Real Madrid）主帅安切洛蒂（Ancelotti）仍不满意球队的防守表现。

这是伯纳乌球场自去年3月1日进行装修后，皇马首次回到主场比赛，球队虽然取得大胜，但是防守明显有待加强。

昨晨开赛后四分钟就因为防守出现混乱，让对手维哥率先破门，陷入落后的逆境。即使法国籍前锋本泽马（Benzema）随后将比分追平，维哥仍然在半场结束前再入一球，2比1领先上半场。