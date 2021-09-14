皇马大胜维哥 主帅：防守仍待加强 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月14日 5:00 AM 法国前锋本泽马上演帽子戏法，助皇家马德里逆转击败维哥。（法新社） 字体大小: 小 中 大 虽然在主场的西班牙甲级联赛上5比2大胜维哥（Celta Vigo），但皇家马德里（Real Madrid）主帅安切洛蒂（Ancelotti）仍不满意球队的防守表现。这是伯纳乌球场自去年3月1日进行装修后，皇马首次回到主场比赛，球队虽然取得大胜，但是防守明显有待加强。昨晨开赛后四分钟就因为防守出现混乱，让对手维哥率先破门，陷入落后的逆境。即使法国籍前锋本泽马（Benzema）随后将比分追平，维哥仍然在半场结束前再入一球，2比1领先上半场。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 皇马 维哥 安切洛蒂 本泽马 F1意大利大奖赛 费斯塔彭与哈密尔顿相撞 险酿惨剧 美网 打破乔科维奇全满贯美梦 梅德韦杰夫首夺大满贯锦标