F1意大利大奖赛 费斯塔彭与哈密尔顿相撞 险酿惨剧

世界一级方程式赛车（F1）意大利大奖赛正赛发生了惊险一幕，争夺年度总冠军的两位车手哈密尔顿和费斯塔彭在比赛中直接相撞，双双退赛。相撞过程中，费斯塔彭后车轮几乎是从哈密尔顿头上碾过。

事故发生在哈密尔顿进站换胎后。就在哈密尔顿的马赛地赛车驶出维修站通道时，之前一圈完成换胎的费斯塔彭已经拍马赶到。哈密尔顿等不及赛车起速，赶忙变道封堵费斯塔彭，在大直道后的连续弯道中，费斯塔彭的红牛赛车无路可去，开出赛道，赛车压上赛道边缘减速带后腾空而起，压在了哈密尔顿赛车上。两人驶出赛道，双双退赛。