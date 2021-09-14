F1意大利大奖赛 费斯塔彭与哈密尔顿相撞 险酿惨剧

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月14日 5:00 AM

　相撞后，费斯塔彭的后轮几乎是从哈密尔顿头上碾过，极其危险。（法新社）
　相撞后，费斯塔彭的后轮几乎是从哈密尔顿头上碾过，极其危险。（法新社）

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世界一级方程式赛车（F1）意大利大奖赛正赛发生了惊险一幕，争夺年度总冠军的两位车手哈密尔顿和费斯塔彭在比赛中直接相撞，双双退赛。相撞过程中，费斯塔彭后车轮几乎是从哈密尔顿头上碾过。

事故发生在哈密尔顿进站换胎后。就在哈密尔顿的马赛地赛车驶出维修站通道时，之前一圈完成换胎的费斯塔彭已经拍马赶到。哈密尔顿等不及赛车起速，赶忙变道封堵费斯塔彭，在大直道后的连续弯道中，费斯塔彭的红牛赛车无路可去，开出赛道，赛车压上赛道边缘减速带后腾空而起，压在了哈密尔顿赛车上。两人驶出赛道，双双退赛。

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