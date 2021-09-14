F1意大利大奖赛 费斯塔彭与哈密尔顿相撞 险酿惨剧 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月14日 5:00 AM 相撞后，费斯塔彭的后轮几乎是从哈密尔顿头上碾过，极其危险。（法新社） 字体大小: 小 中 大 世界一级方程式赛车（F1）意大利大奖赛正赛发生了惊险一幕，争夺年度总冠军的两位车手哈密尔顿和费斯塔彭在比赛中直接相撞，双双退赛。相撞过程中，费斯塔彭后车轮几乎是从哈密尔顿头上碾过。事故发生在哈密尔顿进站换胎后。就在哈密尔顿的马赛地赛车驶出维修站通道时，之前一圈完成换胎的费斯塔彭已经拍马赶到。哈密尔顿等不及赛车起速，赶忙变道封堵费斯塔彭，在大直道后的连续弯道中，费斯塔彭的红牛赛车无路可去，开出赛道，赛车压上赛道边缘减速带后腾空而起，压在了哈密尔顿赛车上。两人驶出赛道，双双退赛。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 F1 哈密尔顿 世界一级方程式赛车 早 说 美网 打破乔科维奇全满贯美梦 梅德韦杰夫首夺大满贯锦标