安东尼奥攻入制胜球 铁锤帮结束完美一周

（利兹综合电）周中联赛杯成功淘汰劲旅“红魔”曼联（Manchester United），前天又在联赛上客场成功逆转利兹（Leeds），“铁锤帮”西哈姆（West Ham）完成了美满的一周赛事。

在联赛杯1比0击败红魔，成功进入16强赛后，西哈姆在前天的英超赛事又凭借主力前锋安东尼奥（Antonio）在球赛第90分钟所攻入的制胜球，2比1逆转利兹，取得本赛季的第三场联赛胜利，目前以3胜2和1负积11分排在积分榜第7的位置，只落后领头羊“红军”利物浦（Liverpool）三分。

拉菲尼亚（Raphinha）在第19分钟为利兹首拔头筹，不过后卫球员菲尔普（Firpo）在第67分钟送上乌龙球，让两队回到1比1的原点。

在取得前天的胜利后，西哈姆领队莫耶斯（Moyes）高度表扬球队所展现的坚韧战斗精神，并称这是完美的一周。

与此同时，莫耶斯也承认这是场艰难的比赛，在拉菲尼亚攻入比赛第一个进球，并且利兹逐渐掌控场上局势时，他一度担心球队会输掉比赛。

他说：“这真的是一场艰难的比赛。”

“利兹在场上的表现与我们预料的一样。最终我们取得了想要的战果，这非常重要。我认为下半场我们踢得很好，应该取得这场胜利。”

“我一直都认为我们具备进球的能力，但是当我们0比1落后时，我开始感到担心。因为利兹的球路风格，遇上他们时城门总是会失守。”

攻入制胜球的安东尼奥在比赛中的表现其实并不理想，不过莫耶斯认为一名中锋最重要的是能在第90分钟为球队进球。

他说：“以他今天的表现，我不能说自己期待他会攻入这最关键的一球，不过这就是一名中锋的作用，他可以在比赛中控不住球，但是在球赛第90分钟，在正确的位置为球队取得进球，这就是他们特别的地方。”

无法守住领先优势，并且遭对手逆转，意味着利兹仍在等待着本赛季的首场联赛胜利，主帅别尔萨（Bielsa）也因此难免承受更大的压力。利兹目前以3胜3和排在第18，身处降级区。

他说：“这场比赛是两支处于不同境地球队的对决，一支是连续取得正面成绩，另一支则是不断面对负面的战果。”

“在这样的环境下，一直面对负面战果的球队，很难取得他们理应获得的成绩。我想如果这场比赛以和局收场不会不公平。显然的，我们的努力牺牲没有得到回报。”