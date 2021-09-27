踢和比利亚雷亚尔 皇马错失扩大领先优势机会 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月27日 5:00 AM 皇马门将库尔图瓦认为这是苦乐掺杂的一分，球队的目标是全取三分。（法新社） 字体大小: 小 中 大 西班牙甲级联赛豪门皇家马德里（Real Madrid）在昨天凌晨主场与对手比利亚雷亚尔（Villarreal）踢成0比0平局，错过在积分榜上扩大优势的机会。在同城对手体育马德里（Atletico Madrid）在较早前的比赛意外0比1败给阿拉维斯（Alaves）的背景下，皇马只要在昨晨比赛拿下胜利三分，即可将优势扩大至五分。随着这场和局，皇马在积分榜上以17分领跑，领先第二的塞维利亚（Sevilla）与体马三分，塞维利亚在昨晨的另一场比赛以2比0击败西班牙人（Espanyol）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 皇马 比利亚雷亚尔 苏迪曼杯开打 中国大胜芬兰开门红 西西帕斯换球鞋耽搁几分钟再惹争议