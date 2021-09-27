踢和比利亚雷亚尔 皇马错失扩大领先优势机会

西班牙甲级联赛豪门皇家马德里（Real Madrid）在昨天凌晨主场与对手比利亚雷亚尔（Villarreal）踢成0比0平局，错过在积分榜上扩大优势的机会。

在同城对手体育马德里（Atletico Madrid）在较早前的比赛意外0比1败给阿拉维斯（Alaves）的背景下，皇马只要在昨晨比赛拿下胜利三分，即可将优势扩大至五分。随着这场和局，皇马在积分榜上以17分领跑，领先第二的塞维利亚（Sevilla）与体马三分，塞维利亚在昨晨的另一场比赛以2比0击败西班牙人（Espanyol）。