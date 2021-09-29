逼和水晶宫 布赖顿继续处于第一集团 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月29日 5:00 AM 莫佩在完场前攻入扳平比分的进球，助布赖顿拿下宝贵的一分。（路透社） 字体大小: 小 中 大 布赖顿（Brighton）在本赛季英超联赛至今的表现令人激赏，在六轮赛事后与多支夺冠热门一同处于第一集团。昨天凌晨（新加坡时间）结束的英超第六轮最后一场比赛，布赖顿凭着前锋莫佩（Maupay）挑射攻入绝平进球，客场以1比1逼和水晶宫（Crystal Palace）。六轮赛事后，布赖顿与曼市（Man City）、切尔西（Chelsea）、曼联（Man Utd）和埃弗顿（Everton）同样获得13分，仅落后“领头羊”利物浦（Liverpool）一分，表现让人刮目相看。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 英超联赛 水晶宫 布赖顿 莫佩 我男乒首战横扫巴勒斯坦 结束与安赛龙在迪拜训练 骆建佑将参加欧洲巡回赛