逼和水晶宫 布赖顿继续处于第一集团

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月29日 5:00 AM

莫佩在完场前攻入扳平比分的进球，助布赖顿拿下宝贵的一分。（路透社）
莫佩在完场前攻入扳平比分的进球，助布赖顿拿下宝贵的一分。（路透社）

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布赖顿（Brighton）在本赛季英超联赛至今的表现令人激赏，在六轮赛事后与多支夺冠热门一同处于第一集团。

昨天凌晨（新加坡时间）结束的英超第六轮最后一场比赛，布赖顿凭着前锋莫佩（Maupay）挑射攻入绝平进球，客场以1比1逼和水晶宫（Crystal Palace）。

六轮赛事后，布赖顿与曼市（Man City）、切尔西（Chelsea）、曼联（Man Utd）和埃弗顿（Everton）同样获得13分，仅落后“领头羊”利物浦（Liverpool）一分，表现让人刮目相看。

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