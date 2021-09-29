逼和水晶宫 布赖顿继续处于第一集团

布赖顿（Brighton）在本赛季英超联赛至今的表现令人激赏，在六轮赛事后与多支夺冠热门一同处于第一集团。

昨天凌晨（新加坡时间）结束的英超第六轮最后一场比赛，布赖顿凭着前锋莫佩（Maupay）挑射攻入绝平进球，客场以1比1逼和水晶宫（Crystal Palace）。

六轮赛事后，布赖顿与曼市（Man City）、切尔西（Chelsea）、曼联（Man Utd）和埃弗顿（Everton）同样获得13分，仅落后“领头羊”利物浦（Liverpool）一分，表现让人刮目相看。