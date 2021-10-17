星展加入赞助 叶品秀“残奥两金”奖金增至80万元

随着星展银行加入成为赞助商，我国残障运动员在大型运动会上夺奖的奖金加倍，泳将叶品秀在东京残奥会赢得两枚金牌的奖金，就从40万元增至80万元。

现年29岁的叶品秀在今年东京残奥会进账女子50米和100米仰泳S2级两枚金牌，根据原有的运动员成就奖（Athletes’Achievement Awards），她每一枚金牌能获得20万元，这与奥运金牌得主约瑟林获得的100万元奖金相差甚远，在坊间引起热议，很多人都认为应更公平对待残障运动员，对他们的付出给予更多肯定。

在全国残奥理事会的积极努力下，星展银行加入成为赞助商，为在大型运动会获得奖牌的残障运动员提供现金奖励，直到2024年巴黎残奥会。

这个奖项原本只有新加坡赛马博彩管理局一个赞助商，运动员获得一枚残奥金牌的奖金为20万元，顶限为两枚。星展银行赞助金额与博彩局相同，因此叶品秀的奖金从40万元增至80万元。

昨天在华乐酒店举行的运动员成就奖颁奖礼上，叶品秀说：“对我还有所有的残障运动员来说，这是前进的一步，我们的努力获得了更多认可。

“能够代表新加坡参加最高水平的比赛是我的荣幸，能够在东京残奥会上赢得两枚金牌，是我和团队付出努力的结果。我很高兴新加坡正在积极争取奖金平衡，这是朝着正确方向前进的第一步。我如今放眼巴黎残奥会，会继续刻苦训练。”

星展银行总监兼董事总经理许志坤在谈到加入赞助的原因时说：“新加坡残障运动员激励了全国人民，因此当全国残奥理事会问我们是否考虑赞助时，我们欣然答应了。我们想为新加坡做出贡献，建立一个更具包容性的社会。作为一个新加坡品牌，我们也相信并支持本地人才的培养。”

按规定，叶品秀获得的80万元必须拨出其中20％回馈给新加坡残障体育理事会和全国残奥理事会，作为训练和发展资金，剩余80％须交税。