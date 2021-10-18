小胜马略卡 皇社登顶西甲积分榜

（马德里综合电）洛韦特（Lobete）替补绝杀，10人作战的皇家社会（Real Sociedad）1比0小胜马略卡（Real Mallorca），登上西甲积分榜榜首。

本场比赛双方表现势均力敌，控球率稍占劣势（49%）的皇家社会共创造10次攻门机会，但仅有两次球门目标；马略卡则创造七次攻门机会，仅一次射正。

上半场补时阶段，穆尼奥斯（Munoz）因绊倒德加拉雷塔（Galarreta）吃到第二张黄牌被罚下，皇家社会少一人作战。然而这样的优势并没有给马略卡带来进球机会，比赛第90分钟，替补上场的马丁·苏维门迪（Martin Zubimendi）送出直传，洛韦特神兵天降推射得手，皇家社会完成绝杀。

值得一提的是，此役双方各有一个进球被吹判无效。第44分钟，皇家社会前锋伊萨克（Isak）头槌打入一球因越位在先被判无效；随后马略卡34岁老将安赫尔·罗德里格斯（Angel Rodriguez）半转身凌空抽射破门因停球时手球在先，进球同样被判无效。

由于世界杯南美区外围赛赛程与西甲相冲突，皇家马德里（Real Madrid）和体育马德里（Atletico Madrid）本轮轮休，而皇家社会则借机以6胜2和1负积20分的战绩顺利登上西甲积分榜榜首位置。

皇家马德里和体育马德里以3分的劣势紧随其后，马略卡则是以3胜2和4负积11分的成绩排名第12位。