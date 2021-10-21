纽卡斯尔主帅布鲁斯下课 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月21日 5:00 AM 布鲁斯是本赛季英超第二位下课的主帅。（路透社） 字体大小: 小 中 大 英超球会纽卡斯尔（Newcastle）昨天宣布，与主帅布鲁斯（Bruce）达成协议，双方和平分手。球会也表示，在他们找到新一任主帅之前，助理教练格雷姆·琼斯（Graeme Jones）将担任临时主教练。由沙特阿拉伯公共投资基金资助的一个财团在本月初成功收购纽卡斯尔之后，布鲁斯将下课的传闻就不绝于耳。不过，他还是在上星期日率领“喜鹊”作战，完成了个人执教生涯的第1000场比赛。不过，这场英超联赛纽卡斯尔主场以3比2败给“热刺”托特纳姆（Tottenham），成为“压倒骆驼的最后一根稻草”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 英超联赛 纽卡斯尔 布鲁斯 NBA新赛季开打 公鹿勇士喜迎开门红 柔软度有多重要？这就是刚柔并济的跆拳道