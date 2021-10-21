纽卡斯尔主帅布鲁斯下课

英超球会纽卡斯尔（Newcastle）昨天宣布，与主帅布鲁斯（Bruce）达成协议，双方和平分手。球会也表示，在他们找到新一任主帅之前，助理教练格雷姆·琼斯（Graeme Jones）将担任临时主教练。

由沙特阿拉伯公共投资基金资助的一个财团在本月初成功收购纽卡斯尔之后，布鲁斯将下课的传闻就不绝于耳。不过，他还是在上星期日率领“喜鹊”作战，完成了个人执教生涯的第1000场比赛。不过，这场英超联赛纽卡斯尔主场以3比2败给“热刺”托特纳姆（Tottenham），成为“压倒骆驼的最后一根稻草”。