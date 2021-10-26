巴塞再败给皇马 主帅遭球迷包围谩骂

（巴塞罗那综合电）曾经是巴塞罗那（Barcelona）的功勋战将，曾经在1992年欧洲杯（欧洲冠军联赛前身）决赛攻入关键的制胜球，为球队捧下这座欧洲载誉最高的球会赛奖杯，现任巴塞罗那主帅的科曼（Koeman）却因为球队近期的不理想战绩，遭遇球迷的言语暴力攻击。

巴塞在前天的西班牙国家德比战1比2败给劲敌皇家马德里（Real Madrid）后，科曼的座驾在离开体育场时遭到巴塞球迷的包围。

这些人一边激动地拍打着科曼的车子，一边大喊着“滚出去”，同时伴随着一些辱骂性质的话语。科曼则是缓慢行驶，试图不碰到球迷，到后面人群稀少处才加速离去。

对于球迷的行为，巴塞球会发出文告强力谴责。文告说：“巴塞罗那球会公开谴责球迷对我们领队离开球场时的暴力和蔑视行为。球会将加强保安与纪律措施，确保这类不幸事件不会重演。”

巴塞与皇马堪称西甲联赛的死对头，这两大豪门统领该联赛多年，而前天的败仗是巴塞连续第四次栽在皇马脚下，是自1965年以来的最长连败，这叫巴塞球迷无法接受。

在阿根廷球星梅西（Messi）出走后，巴塞本赛季表现很不理想，九轮联赛后以四胜三和二负积15分排名第九，落后领跑的皇家社会（Real Sociedad）六分，但比后者少赛一轮，同样进行了九轮比赛的皇马则以20分暂居第二，领先巴塞五分。

前天比赛，后卫阿拉巴（Alaba）在第32分钟为客场作战的皇马拔下头筹，两队随后都没有建树，直到完场伤停补时第三分钟，卢卡斯·巴斯克斯（Lucas Vazquez）为皇马再添一球，将优势扩大至2比0，巴塞则靠前锋阿圭罗（Aguero）在伤停补时第七分钟扳回一城，但改变不了战局。