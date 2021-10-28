英联赛杯 阿里萨瓦拉加将功补过 蓝军凭点球晋级八强 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月28日 5:00 AM 蓝军门将阿里萨瓦拉加将南安普敦前锋沃尔科特的点球拒于门外。（路透社） 字体大小: 小 中 大 在上周末的英超联赛上演大屠杀，主场以7比0血洗诺里奇（Norwich）的“蓝军”切尔西（Chelsea），昨天凌晨（新加坡时间）转战英格兰联赛杯16强赛虽然同样坐镇主场，却在90分钟内被英超对手南安普敦（Southampton）以1比1逼和，最终只能凭借点球以4比3险胜晋级复赛。蓝军门将阿里萨瓦拉加（Arrizabalaga）在这场比赛中亦鬼亦神，南安普敦能在下半场扳平比分全拜他所赐，但切尔西能将1比1的成绩保持到正赛结束，并在点球大战中胜出也多亏了他。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 澳洲总理：须强制隔离两周 未接种疫苗球员获准入境参加澳网 艾玛获得美网后首胜