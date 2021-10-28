英联赛杯 阿里萨瓦拉加将功补过 蓝军凭点球晋级八强

在上周末的英超联赛上演大屠杀，主场以7比0血洗诺里奇（Norwich）的“蓝军”切尔西（Chelsea），昨天凌晨（新加坡时间）转战英格兰联赛杯16强赛虽然同样坐镇主场，却在90分钟内被英超对手南安普敦（Southampton）以1比1逼和，最终只能凭借点球以4比3险胜晋级复赛。

蓝军门将阿里萨瓦拉加（Arrizabalaga）在这场比赛中亦鬼亦神，南安普敦能在下半场扳平比分全拜他所赐，但切尔西能将1比1的成绩保持到正赛结束，并在点球大战中胜出也多亏了他。