索斯加尔下课 卡里克暂率红魔征战

曼联以充满人情味的文告与索斯加尔分手。红魔接下来将寻找一位过渡主帅，以结束本赛季剩余赛事。在过渡主帅上任前，红魔前中场卡里克将暂代主帅职务。

（曼彻斯特综合电）“红魔”曼联（Man United）再次一败涂地，他们在前天的英超联赛客场1比4惨败给保级球队沃特福德（Watford）。这场惨败成为压垮骆驼的最后一根稻草，红魔昨天正式宣布，解除索斯加尔（Solskjaer）主帅职务。索斯加尔的助教、曼联前球员卡里克（Carrick）将担任临时主帅。