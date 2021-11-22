索斯加尔下课 卡里克暂率红魔征战 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月22日 5:00 AM 惨败给沃特福德赛后，索斯加尔向看台上的曼联球迷致谢，这成为了他作为红魔主帅的最后身影。（法新社） 字体大小: 小 中 大 曼联以充满人情味的文告与索斯加尔分手。红魔接下来将寻找一位过渡主帅，以结束本赛季剩余赛事。在过渡主帅上任前，红魔前中场卡里克将暂代主帅职务。（曼彻斯特综合电）“红魔”曼联（Man United）再次一败涂地，他们在前天的英超联赛客场1比4惨败给保级球队沃特福德（Watford）。这场惨败成为压垮骆驼的最后一根稻草，红魔昨天正式宣布，解除索斯加尔（Solskjaer）主帅职务。索斯加尔的助教、曼联前球员卡里克（Carrick）将担任临时主帅。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 英超联赛 曼联 索斯加尔 公鹿主场击败魔术 赢得赛季首个三连胜 早说