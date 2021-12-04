帅罗职业生涯进球破800大关 助红魔险胜炮兵

葡萄牙球星罗纳尔多攻入个人职业生涯第800和第801个进球，助曼联主场险胜阿申纳，用一场胜利送别短暂代班执教的卡里克。

（曼彻斯特综合电）“红魔”曼联（Man Utd）三军用命，顽强奋战，用一场胜利送别短暂代班执教的卡里克（Carrick）。葡萄牙球星“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）梅开二度，个人职业生涯的进球数超过800个的里程碑，助红魔以3比2险胜“炮兵”阿申纳（Arsenal）。

昨天凌晨（新加坡时间）在老特拉福德球场举行的这场英超焦点战，是卡里克担任临时主帅后率领球队出战的第三场比赛，在取得二胜一和的不败战绩后，他正式宣布离队。红魔接下来将由德国籍教头朗尼克（Rangnick）担任临时主帅，直到赛季结束。

卡里克说：“离开完全是我自己的决定，因为我觉得这对球会和拉夫（朗尼克）来说，是最好的安排。

“对于拉夫可以接手，我非常开心。过去三场比赛，我必须确保球队可以冲出低谷，这是我和球员的责任。”

朗尼克昨天到现场观看了比赛，他率队的首场战役是星期天主场迎战水晶宫（Crystal Palace）的英超联赛。

昨天之战，炮兵在第13分钟由翼将史密斯·罗（Smith Rowe）率先破关，夺得领先权。

上半场结束前，中场布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）在禁区内接获弗雷德（Fred）妙传后推射得手，为红魔收复失地。

易边再战第七分钟，拉什福德（Rashford）右路横传，罗纳尔多中路包抄建功，助曼联实现反超，这也是帅罗职业生涯所取得的第800个进球。

然而，阿申纳两分钟后就靠厄德高（Odegaard）扳平比分。第70分钟，厄德高从进球功臣变成罪人，在禁区内绊倒弗雷德，送给红魔罚球，罗纳尔多一蹴而就，为曼联攻入制胜一球。

阿申纳主帅阿特塔（Arteta）对落败感到失望。

他说：“我们在比赛中有一些出彩的时刻，并攻入两球，但如果你让曼联在老特拉福德球场取得三个进球，你基本上不会有获胜的机会。我们犯了一些错误，结果遭到一支出色球队的惩罚。”

曼联获胜后，14仗得21分在积分榜上排名第七，阿申纳则以23分名列第五。

击败布伦特福德

热刺拿下二连胜

另一方面，“热刺”托特纳姆（Tottenham）主场以2比0击败布伦特福德（Brentford），拿下二连胜。布伦特福德球员卡诺斯（Canos）在第12分钟就送给热刺一个乌龙球，下半场韩国球星孙兴慜锦上添花，写下最后比分。

托特纳姆在少赛一场的情况下以22分排名第六，布伦特福德则以16分名列第12位。