哈密尔顿费斯塔彭最后一站争冠 赛事总监：任何有违公平竞争行为将被罚

两名争冠车手哈密尔顿与费斯塔彭目前同分，后者以较多分站冠军占优，如果这两名车手在本周末的最后一站比赛都没有积分，费斯塔彭将夺得职业生涯的第一个世界冠军。

（阿布扎比综合电）本周末举行的阿布扎比大奖赛是本赛季世界一级方程式赛车（F1）的收官战，也是决定今年世界冠军车手的一站比赛，赛事总监马西警告两名争冠车手哈密尔顿和费斯塔彭，任何有违公平竞争的行为，将面对被扣分与禁赛的惩罚。

与过往赛季收官战不同的是，本赛季的两名争冠车手马赛地的哈密尔顿与红牛的费斯塔彭积分相同，后者以9比8的分站冠军稍微占上风，意味着如果两名车手在最后一站比赛都未能取得任何积分，那么费斯塔彭将凭借较多的分站冠军称霸。

也既是说，如果两人在本站比赛发生碰撞，无法完赛，费斯塔彭将成为世界冠军。这两名车手本赛季已经发生三次碰撞，包括上一站沙特阿拉伯大奖赛。

对于本周比赛，马西赛前援引国际体育准则（ISC）中有关“违反体育道德”行为的条款。他特别提到了第12.2.1l条，该条涉及“任何违反公平竞争原则、违反体育道德的行为或试图以违反体育道德的方式影响比赛结果的行为将面临处罚，包括暂停一项或多项比赛，取消冠军和比赛积分等”。

费斯塔彭表示，他不需要被提醒关于ISC中的条例。

他说：“我知道ISC中的内容。我认为他们可以在每周的比赛都注明这些条例，这些条例并不会因为这个周末而有所增加。”

哈密尔顿：能体会

费斯塔彭争个人首冠感受

在上一站沙特大奖赛追平争冠对手费斯塔彭的积分后，哈密尔顿将在这个周末为自己的第八个世界冠军奋斗，费斯塔彭则力争职业生涯的第一个世界冠军。哈密尔顿上个赛季扯平了德国“车神”舒马赫七次夺得世界冠军的纪录，这次希望能创下历史，史无前例地成为八冠王。

哈密尔顿说：“作为一个团队，我们正进入无人标记的领域。很明显地，以我们今年的经历，很多人都不认为我们能在赛季的这个阶段如此接近夺冠。这是整个团队的集体努力，从车厂到赛道上，每个人都付出了很多的努力。”

“以前没有人完成过夺得八次世界冠军的壮举，对于团队所有人的付出，我很感激。”

2008年，哈密尔顿以23岁的年龄赢得个人F1生涯的第一个世界冠军，他能体会24岁的费斯塔彭要争夺个人第一个世界冠军的心情。

他说：“我知道争夺第一个世界冠军的心情。我有过这样的经历，那种心情就像过山车一样。”

去年的阿布扎比大奖赛，费斯塔彭夺得了冠军，不过对于能否在今年比赛重演去年历史，为自己拿下第一个世界冠军头衔，费斯塔彭显得有所保留。

他说：“去年之后，我并没有太寄望我们会在这个赛季临结束时在这里争夺冠军。”

“不过我认为这个赛季从一开始，车队就展现了很强的竞争力。我们取得了一些好成绩，也有运气不好的时候。不过整体而言，我们还是能为团队的努力，为能在赛季的最后一站比赛仍有争冠机会感到骄傲。”