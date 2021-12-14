欧冠次圈抽签摆乌龙须重抽 圣日耳曼对手从曼联变皇马

（巴黎综合电）本赛季欧洲冠军联赛次圈16强赛抽签昨天闹出大笑话，因为出现技术问题必须进行重抽，令主办方欧洲足联尴尬不已。

在第一次抽签中，由于电脑服务提供商的软件出现技术问题，导致重大错误。在本赛季欧冠小组赛中列入同组的比利亚雷亚尔和曼联又抽在一起，欧洲足联职员发现后让抽签嘉宾俄罗斯名宿阿尔沙文（Arshavin）再抽另一个球，结果为曼市。不过，他们在抽体育马德里的对手时，却把曼联排除在外，使整个抽签在结束后又必须重新进行多一次。

巴黎圣日耳曼第一次抽签的对手是曼联，原本将再次上演梅西（Messi）对阵“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）的好戏，但经过重抽后，巴黎圣日耳曼的对手变成了西甲豪门皇家马德里，梅西将碰上在今年金球奖击败的对手法国前锋本泽马（Benzema）。

至于曼联，重新抽签后的对手是体马，也是不容易应付的劲旅。皇马之前曾13次赢得这项欧洲最顶级赛事冠军，创下纪录。他们原本抽到的对手是葡萄牙的本菲卡，最终却换成巴黎圣日耳曼，主帅安切洛蒂（Ancelotti）和球员肯定不会感到高兴。

同样的情况也发生在利物浦身上，“红军”在第一次抽签时抽到了历史上首次踢进欧冠16强赛的奥地利球队萨尔茨堡红牛，重抽后对手变成三届冠军意甲霸主国际米兰，进军八强的难度增加了不少。

上届冠军切尔西则抽到上上签，将与法甲队伍里尔争夺复赛资格。

本赛季欧冠16强赛首回合将在明年2月15日、16日、22日和23日举行，次回合赛的日期为3月8日、9日、15日和16日。决赛将在5月28日于俄罗斯的圣彼得堡举行。

欧冠16强赛对垒形势：

本菲卡（Benfica，葡）对埃杰克斯（Ajax，荷）

比利亚雷亚尔（Villarreal，西）对尤文图斯（Juventus，意）

体育马德里（Atletico Madrid，西）对曼联（Man Utd，英）

萨尔茨堡红牛（RB Salzburg，奥）对拜仁慕尼黑（Bayern Munich，德）

国际米兰（Inter Milan，意）对利物浦（Liverpool，英）

葡萄牙体育（Sporting CP，葡）对曼市（Man City，英）

切尔西（Chelsea，英）对里尔（Lille，法）

巴黎圣日耳曼（PSG，法）对皇家马德里（Real Madrid，西）