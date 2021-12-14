轻取体马 皇马领跑西甲成夺冠热门

在同城战中两球战胜体马后，皇马在西甲积分榜上的优势明显，主帅安切洛蒂也承认球队是夺冠热门，不过警告球员不可掉以轻心。

（马德里综合电）皇家马德里（Real Madrid）在西甲联赛的马德里同城战上以2比0战胜体育马德里（Atletico Madrid），在积分榜上建立了庞大的八分优势。

在宿敌巴塞罗那（Barcelona）因为面临财政危机，主力球星梅西（Messi）离开而日渐衰微的同时，皇马与同城对手体马的差距也似乎日益扩大，在昨晨（新加坡时间）的同城战中占尽上风。

在目前的积分榜上，皇马在17轮比赛后以42分领跑，体马以29分，13分之差排名第四，巴塞在本轮另一场比赛与奥萨苏纳（Osasuna）踢成2比2平局后落后皇马18分，排在第八位，基本上已没有争冠的机会。

与皇马最接近的是在1946年最后一次赢得西甲联赛冠军的塞维利亚（Sevilla），这支球队目前以34分，八分之差排在次席，并且比皇马少赛一场，贝蒂斯（Betis）33分排名第三。

安切洛蒂：我们是夺冠热门

近期状态极佳的法国前锋本泽马（Benzema）在这场马德里同城战开赛后16分钟就为皇马拔下头筹，阿森西奥（Asensio）在第57分钟再添一球，写下最后的2比0胜利。

皇马主帅安切洛蒂（Ancelotti）赛后承认球队目前是夺冠热门，但也警告球员一旦放松警戒，或将付出惨痛代价。

他说：“当然，我们现在是热门，你可以这么说。但是如果我们现在放松警戒，很可能付出惨痛代价。我们必须继续前进，让自己尽可能的接近冠军。”

在安切洛蒂承认皇马是夺冠热门的同时，体马主帅西梅奥内（Simeone）认为，这个赛季的联赛冠军争夺仍处于“开放式”。

巴塞罗那持续低迷

他说：“冠军的争夺还没有结束。这个赛季还有很多场比赛，皇马现在确实累计了很多积分，但西甲是个很复杂的联赛。”

巴塞罗那上周的噩梦还在延续，除了欧冠小组赛被淘汰外，前天也在西甲战场遭遇另一次挫折，客场踢和中游球队奥萨苏纳。

小将尼科·冈萨雷斯（Nico Gonzalez）在开赛后12分钟为巴塞拔下头筹，大卫·加西亚（David Garcia）两分钟后为奥萨苏纳收复失地，巴塞另一小将伊沙苏利（Ezzalzouli）在下半场开始后四分钟建功，为球队再次取得领先优势，不过未能坚持至比赛结束，让主队的阿维拉（Avila）在第86分钟再次追平比分。

巴塞主帅哈维（Xavi）认为整体上比赛是负面的，不过他从年轻球员身上看到了积极现象。

他说：“年轻球员的表现是积极的，不过整体而言是负面的。现在在球队发挥影响力的是那些17、18、19岁的年轻球员。”

“这样的现象对球队的未来发展有利，但也暴露球队目前的问题。这批球员太年轻了，你不能要求他们每周都有这样的表现。这是个艰难的处境，需要一些时间与耐心。”

哈维在出任巴塞主帅后只取得两场胜利，他表示球队迫切需要回到胜利轨道，并拿出更稳定的表现。