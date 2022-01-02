补足时间扳倒炮兵 曼市11连胜

（伦敦综合讯）“蓝月亮”曼市（Manchester City）在落后一球后大反击，凭补足时间的一记进球以2比1击退拥主场之利的“炮兵”阿申纳（Arsenal），将联赛榜积分领先差距拉大到11分。

2022年元旦的首场英超联赛迎来领头羊曼市做客近况甚佳的阿申纳（Arsenal）的焦点战。炮兵主帅阿特塔（Arteta）因冠病检测呈阳性，无法现场督战，他的助手斯图芬堡（Stuivenberg）代为指挥。

开赛后第9分钟，阿申纳前锋厄德高（Odegaard）禁区右边直捣龙门，疑似遭到曼市门将埃德森（Ederson）绊倒，录像助理裁判（VAR）过后判角球，蓝军呼了一口大气。

僵局维持了20分钟，炮兵翼将萨卡（Saka）在第31分钟接获后卫蒂尔尼（Tierney）一记横传，左脚抽射入网，是他本赛季的第七个进球。

下半场第55分钟，葡萄牙中场贝纳尔多·席尔瓦（Bernardo Silva）在切入禁区时被炮兵中场扎卡（Xhaka）拉倒，原本逃过裁判哨子的犯规最终却逃不过录像助理裁判“法眼”，曼市获判罚球，蓝军边锋马赫雷斯（Mahrez）点球扳平比数。

炮兵不久后原本有个绝佳机会扳平比数，却被曼市后卫阿克（Ake）最后一刻扫离龙门。中卫加布里埃尔·马加希斯（Gabriel Magalhaes）过后两分钟内连吃两张黄卡被罚离场，将炮兵置于不胜之地。

进入补足时间第3分钟，曼市防守中场罗德里（Rodri）禁区内截取守门员的救球近距离叩开大门，协助曼市完成逆转。曼市此役全取三分，领先优势扩大至11分之多，同时也缔造联赛11连胜，以勇猛势头迎接新一年。