于纳尔建功 赫塔费爆冷赢皇马

在本地时间昨晚（1月2日）的西甲联赛中，赫塔费（Getafe）凭于纳尔（Unal）上半场的进球一箭定江山，主场爆冷以1比0踢垮皇家马德里，令皇马11场西甲不败走势告终。

皇马近日暴发疫情，多名球员确诊，包括状态极佳的维尼修斯（Vinicius）。

皇马后防开赛8分钟后犯错，后卫米利唐（Militao）在禁区取得控球权，但迟迟不解围，甚至带球向龙门跑，被于纳尔抢过球后射门得手，赫塔费领先1比0。皇马随即反击，但多次攻门皆无功而返，赫塔费上半场领先1比0返回更衣室。

下半场，皇马换入埃当·阿扎尔（Eden Hazard）和马塞洛（Marcelo）加强进攻火力，但直至56分钟莫德里奇（Modric）禁区顶远射被门将接实，才有较具威胁的埋门。67分钟，本泽马（Benzema）接应马塞洛的传送中路射门，但击中对方后卫出界。75分钟，卡塞米罗（Casemiro）禁区外劲射又被门将扑出，最终赫塔费爆冷以1比0击败皇马全取3分，后者西甲11场不败走势告终。

安切洛蒂：大家还在放假

皇马在新一年首场西甲即告败阵后，主帅安切洛蒂（Ancelotti）对球员的表现有微言。

安切洛蒂说：“我们额外多放了一天假期。这支球队与圣诞前的那一队并不一样──少了决心、少了集中。我们不该落败，然而最终输球也许是一个很好的警钟。”

皇马爆冷输球，之前西甲11场不败走势断缆，上一次输球是去年10月上旬作客负以1比2不敌西班牙人：“说我们仍处于假期不是一种批评，我也是这样告诉球员。我们承担责任，也许连教练团队都在放假。我们现在仍居榜首，所以要向前看。”