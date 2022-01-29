F1回归给新年更多希望

世界一级方程式新加坡大奖赛（F1）确定回归，今年的赛期确定在9月30日至10月2日，距离现在还有8个月时间。站在当下，或许最大的疑问便是，届时我们将会以何种方式生活？时隔两年后，新加坡大奖赛将以何种方式回归。

在F1复赛的消息传出后，社交网络上的批评意见远比预想的要少。《联合早报》和《海峡时报》面簿（Facebook）上，读者们对于这条新闻都是点赞的居多，点击愤怒按钮的读者比率较少。有读者在本报面簿上留言称：“现在是需要游客的时候。”也有读者留言担心本地现在限制过多，难以吸引到海外车迷前来。《海峡时报》的面簿上，则有读者表示不解，只允许五人堂食，怎么办F1？

在记者采访中，也有不少车迷表示对比赛的期待，尤其是希望看到F1历史首位中国籍车手周冠宇的表现。

冠病病毒肆虐两年，尽管这波疫情中，本地每日确诊病例人数已经冲上5000，但由于奥密克戎病毒株造成的重症比率较低，人们对于恢复正常生活的渴望，逐步超过了对于疫情风险的担心。作为体育迷，我们对于从电视上看到英超、NBA场边坐满观众的景象早已习惯，相比于本地仍较严格的防疫措施，不免有些羡慕。

除去因疫情中断的两年，F1从2008年起在本地已经举办了12届。对于新加坡大奖赛在场边的景象，公众多少都有印象。密集的看台上坐满观众，其中不少都是海外面孔。周六周日的比赛后都会有娱乐巨星在政府大厦前大草场献上精彩演出，现在人群更是密密麻麻。这样的景象恍若隔世。

根据新加坡旅游局昨天提供给《联合早报》的数字，新加坡大奖赛从2008至2019年一共吸引了超过55万国外观众，其中很多都是多次前来。在全部现场观众中，有超过40%来自海外。吸引国外游客是新加坡举办F1的最直接原因之一，如今重启赛事，是否意味着游客也会随之而来？

在昨天回复本报询问时，我国旅游局局长陈建隆出言谨慎，他说：“现在还很难预测今年的现场观众人数，因为这很大程度取决于届时的入境安排和未来几个月的卫生状况。”陈建隆还强调：“F1所能带给新加坡的价值，远远超出新合约中最初几年所能吸引的观众数目。”

如同陈建隆所言，现在距离F1还有八个月时间，届时疫情状况还很难说，只能说F1的回归带给了我们一丝期望，期待生活能够进一步回归正常。