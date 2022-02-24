主场狂宰利兹 红军仅差曼市3分

凭着萨拉赫与马内（Mane）各进2球，“红军”利物浦在本地时间今晨举行的英超联赛中大开杀戒，在主场以6比0大胜利兹。这也是红军在联赛的六连胜，目前在积分榜上，他们只比领头羊曼市少3分。

球赛开始之后，红军就向利兹的后防发动猛烈的攻势，第15分钟，利兹球员在禁区内手球犯规，让主队获得罚球。萨拉赫操刀命中，利物浦以1比0领先。

萨拉赫与马内双响

30分钟，红军再取得突破，马蒂普（Matip）在门前小禁区推射入网，利物浦将比分改写为2比0。5分钟后，利兹在禁区内对马内犯规，红军再获罚球，萨拉赫梅开二度，让主队以3比0领先上半场。

大比分领先的红军在下半场并未放慢脚步，继续向利兹的后防施压。80分钟，马内接获队友亨德森（Henderson）的传中球后推射破门，利物浦以4比0遥遥领先。

马内在第90分钟再度锦上添花，为红军攻入本场比赛的第五个进球。完场前的补时阶段，利物浦获得角球，范戴克（van Dijk）冲顶破门，让利物浦在主场高奏凯歌。

全场红军有多达23次射门机会，其中15次命中利兹的球门，控球率也高达64%；反观利兹只有3次攻门机会，两次命中红军龙门。

马内在比赛中梅开二度。（路透社）

客场不敌伯恩利 热刺争前四受挫

另一场英超赛中，做客的“热刺”托特纳姆争积分榜前四再次受到重挫，面对伯恩利的铁桶阵，最终以0比1败下阵来。

本场比赛孙兴慜、凯恩（Kane）领衔出战。

面对热刺，伯恩利本仗摆出铁通阵，让热刺的攻势哑火。上半场结束，两队以0比0互交白卷。

下半场抵挡住热刺的猛攻后，伯恩利在第71分钟，取得进球！本·米（Ben Mee）头球攻门得手，让主队取得领先权。

热刺虽然尝试扳回劣势，但攻势都无法得逞，最终以0比1客场不敌伯恩利。

本·米（左）为伯恩利顶入致胜球。（路透社）

克洛普：目标是赢所有比赛

红军主帅克洛普（Klopp）赛后说，他们的目标是赢得所有比赛，并不是追逐曼市。

他说：“我们目标不是追逐曼市，而是赢得所有的比赛。我们在周末将进行联赛杯决赛，曼市会有英超比赛，他们很有可能获胜，那么我们进行下一场比赛之前，曼市的领先优势会再次来到6分。”

随后他补充道：“我们不必计算谁先比赛，我们只需要赢得我们的比赛。”