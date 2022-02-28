捷瑞波拒参加对俄世杯外围赛

（路透电）继波兰拒绝参在世界杯外围赛附加赛对阵俄罗斯后，捷克和瑞典也加入该行列。

由于俄罗斯进军乌克兰，波兰足总周六表示将不参加3日与24日对垒俄罗斯的世界杯外围赛附加赛，以抗议后者的入侵行为。随后，俄罗斯同组的另外两个对手捷克和瑞典也相继宣布拒绝参赛。

捷克足总昨天发文告说：“足协执行委员会一致决定，捷克国家队在任何情况下都不会在2022年世界杯外围赛中对阵俄罗斯的比赛中出战。”

“执委会委托英足总主席福塞克（Fousek）和秘书长瓦尔特（Valter）与欧足联和国际足总就执委会决定不参加可能对阵俄罗斯的比赛一事进行磋商。”

捷克足总也表示，即使将比赛转移到中立地点，他们也不会参加这场比赛，并呼吁尽快结束入侵。

当波兰宣布拒绝参赛后，波兰国家队队长莱万多夫斯基（Lewandowski）也在推特上称：“这是正确的决定。我无法想象在乌克兰武装侵略仍在继续的情况下与俄罗斯国家队比赛。虽然俄罗斯足球运动员和球迷对此不承担任何责任，但我们不能假装什么都没有发生。”

“身为一名运动员，我不可能视而不见。与乌克兰同在。”

世界杯外围赛附加赛半决赛捷克将对阵瑞典，俄罗斯将对阵波兰，而俄罗斯与波兰比赛的胜方将在决赛中拥有主场优势。

附加赛半决赛原定于2022年3月24日进行，决赛原定于2022年3月29日进行，均为单回合决胜制。

国际足总主席因凡蒂诺（Infantino）稍早前表示，希望“乌克兰和俄罗斯之间的冲突”能在比赛开始前得到解决。另一方面，瑞典政府表示，他们将试图说服其他27个欧盟国家对俄罗斯实施全面体育禁令。同时瑞典也提议抵制在俄罗斯举办的所有比赛，并且不允许俄罗斯运动员参加欧盟的比赛。