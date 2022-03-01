被FIFA UEFA禁赛 俄罗斯世界杯梦碎

国际足联（FIFA）周一（2月28日）宣布，禁止俄罗斯出战世界杯，欧洲足联（UEFA）则禁止俄罗斯球会出战所有欧洲赛事。

国际足联与欧洲足联发出联合声明，俄罗斯的国家队及所有球会都被禁赛，直至另行通知，“足球是团结的，与乌克兰所有受影响的人都是团结的。两位会长都希望乌克兰的局势能够迅速及显著地改善，使足球再次成为人民团结与和平的载体。”

UEFA同时终止与俄罗斯天然气工业股份公司Gazprom的合作关系。Gazprom是UEFA的主要赞助商之一，原本的合约在2024年才完结，每年价值约4000万欧元（约6078万新元）。

俄罗斯国家队原定于3月24日的欧洲区世杯预赛附加赛B组4强斗波兰，如今被禁赛，代表了肯定未能出战今年年底的卡塔尔世界杯正赛。

至于莫斯科斯巴达是本季唯一仍征战欧洲赛事的俄超球队，在欧洲联赛16强斗莱比锡，如今被取消参赛资格，莱比锡将自动晋身在4月举行的8强。

俄足总：这是歧视且分裂体坛

俄罗斯足总官方通告指出：“我们认为，这一决定违背了国际竞争的规则和原则，也违背了体育精神。这显然是歧视性的，伤害了大量的运动员、教练员、俱乐部和国家队工作人员，最重要的是，数百万俄罗斯和外国球迷，他们的利益应该得到国际体育组织的保护。”

“这种行为正在分裂世界体坛，而体育界一直坚持平等、相互尊重和独立于政治的原则。我们保留根据国际体育法对国际足联和欧足联决定提出异议的权利。”