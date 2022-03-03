俄罗斯和白罗斯 两国运动员需以中立身份参加北京残奥

国际残奥理事会认为，俄罗斯和白罗斯两国的行动严重违背奥林匹克休战传统，因此只允许两国运动员以中立身份参加北京残疾人冬奥会。

（北京综合电）北京残疾人冬奥会明天开幕。国际残奥理事会主席帕森斯昨天宣布，由于侵略乌克兰，俄罗斯和白罗斯两国运动员只能以中立身份参赛，不仅不能代表国家，也不能进入奖牌榜。

俄罗斯和白罗斯两国选择在北京冬奥会和残奥会间隙开战。国际残奥理事会主席帕森斯说：“在北京残冬奥会前，俄罗斯和白罗斯两国的行动严重违背了奥林匹克休战传统（Olymic Truce），国家残奥理事会和残疾人体育届都十分担忧。”

国际残奥理事会决定，两国运动员只能以中立身份参赛，他们所取得的奖牌也不会进入奖牌榜。残奥理事会同时决定，将无限期停止这两个国家举办比赛。"

世界乒乓球职业大联盟（WTT）大满贯赛下周一将在新加坡举办。国际乒联已经在3月1日宣布，无限期停止邀请俄罗斯和白罗斯运动员参加国际乒联赛事。

多个国际体育组织 对俄白采取制裁

白罗斯允许俄罗斯从其领土上进攻乌克兰，并有可能直接出兵。这使得国际社会将白罗斯和俄罗斯一同列入制裁对象。国际奥委会已经在星期一开会，之后宣布建议各大体育组织将俄罗斯和白罗斯运动员一同禁赛。

世界田径总会表示，将无限期禁止两国运动员、团队成员和官员参加旗下任何赛事。世界田总还表示，会在下周召开理事会会议，决定是否对白俄罗斯田径总会整体禁赛。

此前，世界田总已经因为禁药问题，在2015年对俄罗斯田总实施整体禁赛，至今没有完全取消。不过世界田总此次表示，禁赛对象也包括那些之前取得了“授权中立运动员”资格的俄罗斯运动员。

国际网球协会连同男子网球员协会（ATP）和女子网球员协会（WTA）一同对俄罗斯和白罗斯两国制裁。两大职业网球员协会已经宣布，暂停原定10月在莫斯科举办的赛事。国际网球协会则暂停了俄罗斯和白罗斯两国的会员资格，也禁止两国参加旗下的团体赛。

俄罗斯男子网球员梅德韦杰夫（Medvedev）如今世界排名第一，白罗斯女子网球员阿亚娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）世界排名第三，ATP和WTA允许两人继续两人参赛，但不允许两人再代表所在国家参赛。

国际汽车联合会此前已经宣布，取消今年世界一级方程式赛车赛俄罗斯大奖赛。如今国际汽联宣布进一步加码，禁止任何级别的赛事在赛车上出现俄罗斯和白罗斯旗帜。英国赛车协会则已经宣布，禁止任何俄罗斯和白罗斯车手在英国参赛。

如今世界一级方程式赛车赛中，哈斯车队有一名俄罗斯车手马泽平。马泽平的父亲迪米特里·马泽平是俄罗斯大亨，他所拥有的乌拉尔卡利公司（Uralkali company）是哈斯车队的赞助商。

俄罗斯上周开始入侵乌克兰时，哈斯车队正在巴塞罗那试车，在2月25日的最后一天试车中，哈斯车队已经将赛车上原有的俄罗斯国旗和乌拉尔卡利公司标志去除。