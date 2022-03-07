红军险胜西哈姆 积分紧追榜首曼市

利物浦艰难战胜排名第五的西哈姆，继续在英超积分榜上紧追领头羊曼市。利物浦右后卫阿诺德本场射门歪打正着形成助攻，他本赛季已经贡献了16次助攻。

（利物浦综合电）“红军”利物浦（Liverpool）继续在英超赛场紧追领头羊曼市（Man City），红军昨天凌晨（新加坡时间）1比0在主场小胜西哈姆，继续保持着夺冠希望。

在经历了周中英格兰足总杯的轮换休整后，利物浦在英超联赛中重新派上了主力阵容。面对赛前排名第五的西哈姆，利物浦在主场艰难取胜。

“三叉戟”之一的马内（Mane）为利物浦取得全场唯一进球。第27分钟，亚历山大阿诺德（Alexander-Arnold）右路一脚横传，西哈姆门将法比安斯基（Fabianski）出击封堵不及，马内轻松将球送入空门。

阿诺德追上杰勒德助攻纪录

作为一名右后卫，阿诺德本赛季已经贡献了16次助攻，这甚至已经追上了前队长、作为中场的杰勒德（Gerrard）个人的单赛季助攻纪录。而本赛季还有超过两个月时间，阿诺德超过杰勒德只是时间问题。

赛后阿诺德和利物浦左后卫罗伯逊（Robertson）一同接受了采访，罗伯逊打趣说，阿诺德当时肯定是想射门，其实是射门失误变成了传球。

阿诺德说：“反正还是会算作助攻，不是吗？我尝试尽可能多的为球队做贡献，我们俩都是这样，我很高兴能够继续下去。特别是能够赢得一场这么重要的比赛。”

这场胜利让利物浦继续将落后曼市的分差保持在一场比赛以内。在同样战罢27轮的情况下，利物浦比曼市落后三分，而后者在今天凌晨（新加坡时间）会有一场对垒曼联的曼彻斯特德比大战。

红军主帅克洛普 希望球队加强防守

利物浦主帅克洛普（Klopp）对于球队表现并不十分满意，他表示，在周中面对国际米兰（Inter Milan）的欧洲冠军联赛中，球队在防守方面必须要取得进步。

克洛普说：“我在赛后告诉了孩子们，如果你组织得不好，你必须充满活力地防守，这就是我们所做的！如果我们踢得像今晚这样的比赛，我们需要能量。如果我们在周三对阵国米没有做出任何改变，我们就不可能参加这场比赛。没有机会。”

喜鹊摆脱降级忧虑

另一场比赛里，纽卡斯尔（Newcastle）2比1战胜布赖顿（Brighton）。经历了冬季转会窗口后，“喜鹊”纽卡斯尔的实力和士气都得到了巨大提升。

在过去六轮比赛中，喜鹊取得了五胜一和的战绩，取得了16分积分。

如今在英超积分榜上，喜鹊以26轮积28分的成绩排名第14位，比排名倒数第三的伯恩利（Burnley）领先七分，可以说，喜鹊已经摆脱了降级之忧。