F1澳大利亚站 费斯塔彭爆缸退赛 勒克莱尔一骑绝尘夺冠

（墨尔本综合电）在昨天的世界一级方程式赛车（F1）澳大利亚站中，红牛车手费斯塔彭因引擎故障退赛，法拉利车手勒克莱尔一骑绝尘夺冠。仅三站过后，勒克莱尔在积分榜上已经领先费斯塔彭46分。

勒克莱尔和费斯塔彭分别在第一位和第二位发车。比赛开始后，尽管安全车数次出动，但勒克莱尔赛车的速度还是更胜一筹，总是能够将他领先费斯塔彭的优势拉开。第38圈时，费斯塔彭已经落后了约6秒，这位荷兰车手只能放手一搏。

费斯塔彭在第38圈跑出1分21秒677的单圈成绩，这是当时的全场最快圈速。然而，就在第39圈费斯塔彭准备再接再厉继续缩小差距时，赛车引擎却出现爆缸，他只能遗憾退赛。

今年F1刚刚结束了三站比赛，费斯塔彭已经两次退赛，只靠在沙特阿拉伯站夺冠，获得25分积分。而勒克莱尔则获得两站冠军，一站亚军。加上三站比赛都开出了最快圈速，勒克莱尔已经有了71分积分，在积分榜上遥遥领先。这位24岁的摩纳哥籍年轻车手已经显现出了冠军相。

从赛车速度上看，费斯塔彭仍是最有力的竞争者，但红牛必须尽快解决赛车可靠性的问题。

在费斯塔彭退赛后，另一位红牛车手佩雷斯最终获得亚军。季军则由马赛地车手拉塞尔获得，这也是拉塞尔第一次代表马赛地车队登上领奖台。七届车手总冠军、另一位马赛地车手哈密尔顿获得第四名。值得一提的是，第10名由威廉姆斯车手阿尔本获得，这位泰国籍车手在最后一位出发，一路小心使用轮胎，一直到最后一圈才按照规定进站换胎，最终获得积分，算是个不大不小的奇迹。