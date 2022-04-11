两年多首次在伯纳乌亮相 贝尔被皇马球迷喝倒彩

（马德里路透电）威尔士球星贝尔（Bale）两年多来首次亮相皇家马德里（Real Madrid）主场伯纳乌球场，然而等待他的不是主场球迷的欢迎，而是嘘声。

西班牙甲级联赛领头羊皇家马德里在前天的比赛上主场2比0击败赫塔费（Getafe），进一步贴近西甲的冠军奖杯。

自2020年2月，皇马在欧冠赛1比2不敌曼市（Man City）后就不曾在伯纳乌球场亮相的贝尔，在球赛第74分钟替补上场，结果遭到自己球迷的倒彩声。贝尔本赛季只在四场西甲联赛出赛。

2013年以创纪录转会费从托特纳姆（Tottenham）加盟皇马的贝尔，近几年与球会的关系并不融洽。因为与当时的主帅齐达内（Zidane）不和，这名威尔士球星与球会管理层闹矛盾，险些在2020年出走，而近期这名球员也因为身体屡次受伤，引来球迷与媒体的抨击。

对于球迷的行为，皇马主帅安切洛蒂（Ancelotti）说：“球迷的嘘声可以理解，但是他们也必须知道，他们的支持也非常重要。”

“是的，贝尔被嘘了，但是他是名很认真的专业球员，他在训练的表现很好，如果有需要的话，他可能在赛季的最后阶段出赛，球迷必须明白这一点。”

西班牙媒体《马卡报》近期曾称贝尔从皇马这要的只是钱，这名威尔士球星随后做出了反击。此外，在皇马0比4惨败给巴塞罗那（Barcelona）的比赛上，贝尔因伤缺勤，不过四天后却代表威尔士出赛，马德里媒体抨击他因为不想代表皇马出赛而诈伤。

对于贝尔的遭遇，皇马队长马塞洛（Marcelo）给予支持。他说：“我们与贝尔同在。这很不容易，类似的事件在伯纳乌发生了很多次，这里的球迷要求很高。”

“我们已经来到赛季末段，得相互扶持。这样的事叫人难过，不过我们还是得竭尽所能。”