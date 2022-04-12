两军主帅互赞对方 红军曼市打和精彩如同拳王对决

谈及本场比赛的激烈程度，红军主帅克洛普形容，一旦你放下了胳膊一秒，就会吃到对方一记重拳。

（曼彻斯特综合电）英超红蓝大战，“红军”利物浦（Liverpool）昨天凌晨2比2逼平“蓝月亮”曼市（Man City），红军主帅克洛普（Klopp）赛后形容，看完整场比赛，就好像是观看了一场两个重量级拳击手的对决。

本场比赛，德布吕纳（De Bruyne）开局仅5分钟便替曼市首开记录，随后若塔（Jota）扳回一城。热苏斯（Jesus）在比赛第37分钟再次帮助曼市取得领先，但9分钟后马内的进球帮助利物浦第二度扳平比分。

瓜帅：我们都从对方身上学到很多

克洛普赛后说：“本场比赛双方所呈现出的质量和水平令人难以置信，这就像在观看两个重量级拳击手之间的比赛。你一旦放下了胳膊一秒，就会吃到对方一记重拳。”

“当我们在场上占据主动时，我们能给他们造成很大的威胁，这是我感到欣慰的，也愿意经常这么做。”

本场比赛两位大帅携手谱写了本季英超最绚丽的对抗，曼市全场56%的控球率，11次射门五次射正；利物浦六次射门四次射正。

用瓜迪奥拉（Guardiola）的话说：“我们都从对方身上学到了很多，两队的打法你中有我，我中有你。区别可能是在对方禁区，利物浦更直截了当，而曼市更在乎把活做细。”

凭借本场比赛的进球，德布吕纳已将个人本赛季英超联赛的进球数扩大至11个。在近四场各项赛事的比赛中，德布吕纳场场进球。瓜迪奥拉形容，他保持这样的水平已经很多年了。

“当我们拿到100分的那个赛季（2017-18赛季），德布吕纳是不可思议的。本赛季前半段，他一直在与伤病作斗争，而现在他已变得更加强壮，能时不时地创造机会。”

“但他不仅能助攻，也能进球。他需要这样做才能达到另一个水平。”

克帅：未来每场都要争胜

如果获胜，这将会是利物浦自去年10月1日以来首次登上英超积分榜榜首，但事实并非如此。目前双方还剩下七轮比赛，两队仅有1分的差距。克洛普表示，将要争取赢得接下来的每一场比赛。

“接下来的七场比赛，我们要赢得每一场，才可能赢得总冠军。”

目前这两支队伍都是三线作战，除了在联赛中的比赛，红军还将在欧冠联赛中对阵本菲卡（Benfica），同时在足总杯的比赛中也将继续对垒曼市。而曼市则同样需要在欧冠联赛中对垒体育马德里（Atletico Madrid）。