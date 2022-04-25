热刺布伦特福德打和 “赢家”是埃里克森

托特纳姆没能战胜布伦特福德，暂时失去了英超第四名的位置。不过多少令热刺球迷感到高兴的是，在布伦特福德效力的热刺旧将埃里克森本场表现非常出色。

（布伦特福德综合电）“热刺”托特纳姆（Tottenham）昨天凌晨（新加坡时间）在英超联赛中0比0客场闷和布伦特福德（Brentford）。这样，在争夺第四名的三支热门球队中，本轮只有“炮兵”阿申纳（Arsenal）获胜。热刺如今落后炮兵两分位居第五，但两队仍掌握着各自命运。

这场比赛也是布伦特福德（Brentford）的丹麦籍中场核心埃里克森（Eriksen）在欧锦赛昏厥事件后首次对阵旧东家热刺。同时这场比赛也是埃里克森与热刺主帅孔特（Conte）重逢，两人上赛季都在意甲国际米兰（Inter Milan）效力，夺得了意甲冠军。

埃里克森表现全场最佳

埃里克森身穿21号球衣在本场比赛首发并踢满全场，他的表现绝对堪称是全场最佳。他两次通过定位球送出绝妙传球，可惜队友托尼（Toney）两次接到他的传球后都是头球攻门打在门框上。此外埃里克森个人也有至少两次射门极具威胁。布伦特福德全场占据优势，热刺能在客场获得一分实属侥幸。

孔特赛后表示，不想谈论埃里克森重回热刺的可能性，但他为埃里克森感到高兴。孔特说：“我和他在国际米兰共事两年，我很享受这一切。我很高兴看到他现在的状态，不要忘记了8个月前的事（昏厥事件），我很高兴埃里克森能够踢出这样的水平。”

埃里克森（右）赛后和老队友孙兴慜拥抱。（法新社）

炮兵热刺还将直接对话

埃里克森则说：“同热刺的比赛有些不同，因为这是我离开热刺之后第一次和他们交手。但这场比赛还是很激动人心的……我认为任何为热刺效力过的球员，就算在离队之后，他们依然也还是热刺的球迷。所以我当然是热刺的球迷，我希望他们能够取得欧冠资格。”

在阿申纳、托特纳姆和曼联（Man United）这三支争夺第四名的热门球队中，本轮只有直接战胜了曼联的阿申纳全取三分。在目前积分榜上，炮兵领先热刺两分，两队分列第四和第五。而“红魔”曼联则在多赛一场的情况下落后热刺四分。红魔已经基本退出了对第四名的争夺。

炮兵和热刺在本赛季英超都还有五场比赛要踢。炮兵剩下的对手大多是中下游球队，较为轻松。而热刺则要对阵莱斯特（Leicester）和利物浦（Liverpool）这样的强敌。不过，在5月13日，热刺和炮兵会在热刺主场上演伦敦北德比战，直接对话。目前落后两分的热刺若能在直接对话中胜出，就能再次反超炮兵。