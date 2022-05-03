皮克福德世界级扑救 助埃弗顿爆冷胜切尔西

（利物浦综合电）“太妃糖”埃弗顿（Everton）在前天的英超联赛中1比0力克切尔西（Chelsea），取得保级路上重要的三分。埃弗顿门将皮克福德（Pickford）做出了至少三次不可思议的扑救，为胜利立下大功。

皮克福德本场最不可思议的一次扑救出现在第59分钟，切尔西中场芒特（Mount）大力射门击中左侧门柱弹出，阿兹皮利奎塔（Azpilicueta）跟上对准球门右侧补射，之前向左边侧扑的皮克福德顽强起身，向右侧奋力扑救，神勇将皮球挡出。

面对这样的扑救，切尔西全队做出了难以置信的表情。之后切尔西后卫吕迪格（Rudiger）在角球进攻中后点近距离攻门，皮克福德奋不顾身用脸将球挡出。切尔西继续猛攻，中场科瓦契奇（Kovacic）禁区内在人缝中找到空间射门，皮克福德视野受阻，但仍下意识做出扑救，再次将皮球挡出。

埃弗顿由巴西前锋理查利森（Richarlison）在第47分钟进球，以1比0小胜。皮克福德当之无愧获颁本场最佳球员。

皮克福德说：“我的脸还好……我承受过比这更重的射门。这就是我在场上的角色，我的任务就是扑救，帮助球队。胜利是全队的功劳。拿到这重要的三分对球员、球迷以及球会都非常重要。”

埃弗顿本场获胜后排名第18，仍位于降级区内。排名第16和第17的伯恩利（Burnley）和利兹（Leeds）积分相同，埃弗顿在少赛一场的情况下比这两队落后两分，掌握着自身命运。

经此一败后，切尔西领先第五名托特纳姆（Tottenham）只剩下五分，有无缘下赛季欧冠赛的风险。切尔西主帅图赫尔（Tuchel）提醒球队，“蓝军”处境并不安全。他说：“在还剩四轮的情况下，我们只有四分的空间，这肯定是不够的。”