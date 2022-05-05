完场轰两球踢加时 皇马戏剧翻盘曼市

本地时间今晨的欧冠杯半决赛次回合再有戏剧性战情，皇家马德里在完场前连轰2球，主场以2比1、总比数5比5逼得曼市进入加时，接着在加时凭本泽马（Benzema）操刀罚球命中，以3比1、总比分6比5淘汰曼市杀入决赛。

值得一提的是，皇马在16强，复赛及半决赛皆有一回合输球的情况下都成功晋级，而且每次都是在出局边缘完成逆转。这也是2003/04年赛季，欧冠采取“小组赛-16强赛”赛制以来，首支每轮都输球但成功进入决赛的球队，欧冠史上第3队。

这也是皇马队史第17次杀入欧冠决赛，足球史上稳居第一，此前16次决赛13次夺冠，夺冠率达81%。

皇马 红军争冠

皇马将在本地时间5月29日凌晨3点在巴黎上演的决赛硬撼“红军”利物浦，重演2017/18年赛季的决赛戏码，而论欧冠交手纪录，皇马略胜一筹。

两军历来在欧冠交手8次，皇马取得4胜1和3负的战绩，而近5次不败，最令人难忘一战当数2018年决赛，皇马最终以3比1击败红军夺冠。

至于两军过去还曾在1980/81年赛季的决赛对阵，红军以1比0小胜，无巧不成话，当年决赛地点与今年一样都是巴黎。不得不提皇马确是欧冠王者，近7次杀入决赛都获胜，最近败阵正是1980/81年赛季。

90秒连丢两球 曼市咎由自取

首回合以3比4落后的皇马开赛后没有太积极的表现，皇牌射脚本泽马在整整45分钟只有数次机会，但未能命中目标。反而是曼市反客为主，攻门更具威胁，但皇马门将库尔图瓦（Courtois）身手敏捷，两军半场互无纪录。

皇马易边后立即突击，让曼市龙门险象环生，尤其是在第52分钟，中场莫德里奇（Modric）的射门让曼市门将埃德森（Ederson）两度脱手，幸好众守将成功解围，没让皇马有补射机会。

曼市捱过一波进攻，第73分钟由贝纳尔多·席尔瓦（Bernardo Silva）杀到禁区边分球至左路，马赫雷兹（Mahrez）射入近角，打破僵局，成为首个单季贡献7个欧冠进球的曼市球员。

这让曼市以总比分5比3领先，晋级在望，但还是积极进攻，只是射门力度不足，无法扩大优势而埋下苦果。第87分钟由守将护空门而大难不死的皇马，再次上演了翻盘奇迹。

第90分钟，本泽马禁区左侧凌空传中，候补上阵的罗德里戈（Rodrygo）近距离破门，皇马追成1比1。90秒后，卡瓦哈尔（Carvajal）传中，罗德里戈飞身顶入，皇马以2比1反胜，两回合更追成5比5而逼入加时。

罗德里戈（21号球衣）候补建奇功，梅开二度助皇马逼得曼市进入加时。（路透社）

皇马在加时继续采取主动，本泽马第93分钟被曼市中卫迪亚斯（Dias）铲跌后获得罚球机会，他亲自操刀命中，皇马以3比1、两回合6比5领先。曼市积极反扑不果，只能目送皇马晋级决赛，再次饮恨欧冠。

瓜迪奥拉：

又一次，曼市又缘尽欧冠锦标，这次是距离决赛这么近那么远，主帅瓜迪奥拉（Guardiola）显得无奈。

瓜帅失望之情尽溢于脸：“我们很接近、很接近，但到最后却达不到。”

“我们没有发挥得最好，但这是正常的，来到半决赛，球员感受到压力，想做得好。足球难以预测，就像这场比赛，我们只得接受。我们现在需要消化这一切，然后重整旗鼓。”

说回战局，瓜帅直言无法抵挡皇马法定时间尾段的狂攻：“最后10分钟里皇马不停地攻击后防线，我们的后防线陷入苦战。他们把很多球员安排在禁区内，他们传中，就进了两个球。

安切洛蒂：皇马历史帮一把

皇马再次逆境重生，戏剧性勇闯欧冠决赛，史上首位5入决赛的主帅安切洛蒂（Ancelotti）直言是皇马的历史，让球队有力继续前进。

“这夜所发生、对切尔西及对巴黎圣日耳曼亦然。如果你不得不说原因，那就是这个球会的历史，它帮助我们在看上去已经倒下的时候继续前进。这场比赛接近结束时，我们找到了所拥有的最后能量。”

他续说：“当我们能够扳平，就拥有额外的心理优势，这是困难的比赛，因为曼市控制大局，但我们把握最后机会让比赛进入加时。我为晋身决赛感到开心，对我来说，与利物浦的决赛就像一场德比，因为我仍然还是埃弗顿人。”