最后关头连扳两球 皇马加时罚球淘汰曼市进决赛

正赛最后两分钟城门两度失守，加时赛又败倒在罚球点，曼市被拒于欧冠决赛门外，皇马则连续三次在淘汰赛逆转对手杀入决赛，与利物浦争冠。

（马德里综合电）足球场上，不到最后一分钟永远不知道谁是真正的王者。

在昨天凌晨（新加坡时间5月5日）的欧洲冠军联赛半决赛次回合上，英超领头羊曼市（Manchester City）吞下了足球赛场上变幻莫测的苦果，在比赛进入最后一分钟仍以5比3总成绩领先的他们，竟然在短短两分钟内让皇家马德里（Real Madrid）连陷两城，并最终败倒在本泽马（Benzema）的加时赛罚球，被拒于决赛门槛之外。

首回合赛主场建立4比3的优势后，曼市昨晨来到客场凭借马赫雷兹（Mahrez）在第73分钟的进球，以1比0领先，两回合优势扩大至5比3。曼市的这个优势一直维持到正赛时间的最后一分钟，可以说是胜券在握。

岂料，候补上阵的罗德里戈（Rodrygo）竟在第90分钟为皇马将次回合赛成绩追成1比1，90秒后更将两回合的总比分扳成5比5，将比赛带入加时赛。之后，本泽马在加时赛第五分钟，在罚球点上主罚一蹴而就，将皇马送进决赛。

这是皇马第17次踢入欧冠决赛，此前13次夺得这个欧洲载誉最高的球会赛奖杯。他们将在本月28日的决赛与“红军”利物浦（Liverpool）碰头，力争球会史上的第14座欧冠奖杯。

瓜迪奥拉：足球就是这么变幻莫测

冲击欧冠决赛失败后，曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）承认球队没有发挥最佳水平的同时，也接受足球赛场上的不可预测。

他说：“我们没有发挥最佳水平，不过在半决赛上，这很正常，因为球员都有压力。”

“足球是无法预测的，像这样的比赛，我们得接受。”

这名西班牙籍主帅也指出，皇马在球赛最后10分钟为了收复失地大举进攻，令球队遭受了巨大的压力。

他说：“在我们进了球后，我们是表现更好的一方，控制了节奏与比赛，球员都很自在。不像最后10分钟，他们不断进攻，而我们遭遇压力。他们将很多球员放在我们的城门重地，不断将球吊入禁区，取得了两个进球。”

安切洛蒂：皇马总是能绝处逢生

这不是皇马本赛季第一次从落后逆转淘汰对手，在之前的两轮淘汰赛，他们也在落后的不利环境下淘汰了法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）与“蓝军”切尔西（Chelsea）。

主帅安切洛蒂（Ancelotti）认为，皇马总是能绝处逢生是因为历史。他说：“这是这支球会最伟大之处。这是一支让你在比赛尘埃落定之前都不能松懈的球会。”

“正是这样的感觉让你继续坚持，继续相信......我们遇上的是个很强的对手，当一切看似结束的时候，我们拼尽最后一滴精力抗衡。”

“当你在球赛的最后一刻扳平比分，就会在心理上占优势。在自己的球迷面前，我们进入了另一个动态，这对我们的对手来说是致命的。我们淘汰了三支具备争冠实力的对手，这是成功的。”

对于决赛对手利物浦，安切洛蒂表示这对他而言就是场同城战；安切洛蒂曾经执教红军的同城宿敌埃弗顿（Everton）。

他说：“我很高兴在决赛遇上的是支伟大的球队，我的球员与教练生涯都跟他们交过手。我在利物浦住了两年，对我来说这就是场德比，我还是名‘埃弗顿人’，所以这场决赛对我有点个人元素。”